Le mercato hivernal 2024-2025 touche à sa fin, avec une clôture prévue ce lundi 3 février à 23h. Si certains clubs ont été prudents dans leurs recrutements, d'autres ont profité de cette période pour se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. Entre gros coups, retours inattendus et stratégies de dernière minute, voici les principales tendances et mouvements marquants à retenir avant le sprint final.

Paris fait le show avec Kvaratskhelia

Le Paris Saint-Germain n’a pas attendu la dernière ligne droite pour frapper un grand coup. Le club de la capitale a déboursé 70 millions d’euros pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier géorgien de Naples. Un transfert qui prépare l’avenir et renforce encore davantage l’attaque parisienne. Côté départs, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus, Xavi Simons a définitivement rejoint le RB Leipzig pour 50 M€, et Milan Skriniar est parti en prêt avec option d’achat à Fenerbahçe.

Opération dégraissage à l'OL

L’OL, en difficulté économique cette saison, a réalisé un mercato très mouvementé. Plusieurs joueurs ont quitté le club : Maxence Caqueret (Côme, 15 M€), Gift Orban (Hoffenheim, 9 M€) et Jeffinho (Botafogo, 5,3 M€). Anthony Lopes, historique gardien lyonnais, a résilié son contrat et s’est engagé avec Nantes. Pour compenser ces départs, Lyon a recruté en prêt Thiago Almada et Adryelson, tous deux en provenance de Botafogo. Mais le club pourrait encore bouger d’ici lundi soir.

Marseille : Des mouvements, mais peu de certitudes

L’OM a connu un mercato animé, mais sans véritable recrue phare. Luiz Felipe (Al-Ittihad) est arrivé en défense centrale, tandis qu’en attaque, Elye Wahi a filé à l’Eintracht Francfort pour 26 M€. Plusieurs jeunes ont également été prêtés, comme François-Régis Mughe (Kallithea FC) et Emran Soglo (Sturm Graz). Le dossier le plus brûlant reste celui d'Amine Gouiri, qui pourrait arriver de Rennes dans un échange incluant Lilian Brassier.

Lens encaisse gros

Le RC Lens a encaissé un joli pactole avec la vente de Khusanov à Manchester City pour 40 M€ et du gardien Brice Samba à Rennes pour 14 M€. Pour compenser, le club a recruté Mathew Ryan (AS Rome, 800 000 €) et Koyalipou Goduine (CSKA Sofia, 2 M€), tout en pariant sur des prêts comme Bah Juma (Manchester City). Mais le cas Kevin Danso, toujours en balance entre Rennes, Wolverhampton et la Juventus, pourrait animer la toute fin du mercato.

L'ASSE cherche encore du renfort

En lutte pour le maintien, l’ASSE a officialisé le retour d’Irvin Cardona en prêt avec option d’achat en provenance d’Augsbourg. Le club s’intéresse également à Kosta Nedeljkovic, qui pourrait débarquer sous forme de prêt. D’autres renforts sont espérés d’ici lundi soir, notamment en attaque.

À retenir en Ligue 1

Reims a vendu Emmanuel Agbadou à Wolverhampton pour 20 M€, une belle opération pour le club champenois.

Le Havre a bien recruté avec Fodé Ballo-Touré (AC Milan), Mahamadou Diawara (Lyon) et Ahmed Hassan (Rio Ave).

Francis Coquelin devrait s'engager librement avec le FC Nantes.

Rennes s’est renforcé avec Brice Samba (Lens), Seko Fofana (20 M€, Al-Nassr) et Kyogo Furuhashi (Celtic, 12 M€).

Auxerre a misé sur Fredrik Oppegard (PSV, 500 000 €) et a récupéré Han-Noah Massengo en prêt avec option d'achat (Burnley).

Le mercato hivernal 2024-2025 en Ligue 1 est dans sa dernière ligne droite, et plusieurs clubs cherchent à renforcer leur effectif avant la clôture des transferts. À Marseille, l'OM poursuit ses négociations actives avec Rennes pour Amine Gouiri et Lilian Brassier, tandis que Lyon cherche à se renforcer, notamment en attaque. L'ASSE, quant à elle, se montre active dans la quête de nouveaux renforts, espère boucler l'arrivée de Kosta Nedeljkovic. Montpellier, qui cherche à vendre pourrait perdre Téji Savanier et Mousa Al-Tamari en disccussion avec Rennes. D'autres clubs comme Strasbourg et Toulouse cherchent à ajuster leurs effectifs. Les derniers jours du mercato s'annoncent décisifs pour de nombreux clubs, qui doivent encore finaliser leurs dernières pistes pour lutter jusqu'au bout cette saison. Alors que les dernières heures du mercato s’annoncent palpitantes, plusieurs dossiers restent en suspens. Certains clubs espèrent encore des renforts de dernière minute pour se donner un coup de boost en vue des prochaines échéances. Le marché fermera ses portes ce lundi à 23 h, laissant peu de temps aux clubs pour finaliser leurs ultimes transactions.

Angers

Arrivées : Aucun mouvement

Aucun mouvement Départs : Aucun mouvement

Auxerre

Arrivées : Massengo Han-Noah (Burnley, prêt avec option d'achat) Fredrik Oppegard (PSV Eindhoven, 0.50 M€)

Départs : Théo Pellenard (Laval, fin de contrat) Rayan Raveloson (Young Boys Berne, 1.50 M€)



Brest

Arrivées : Justin Bourgault (Concarneau, fin de contrat)

Départs : Axel Camblan (Valenciennes, prêt)



Le Havre

Arrivées : Fodé Ballo-Touré (AC Milan, fin de contrat) Mahamadou Diawara (Lyon, prêt) Ahmed Hassan (Rio Ave, fin de contrat)

Départs : Steve Ngoura (Cercle Bruges, 2.30 M€) Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir, 2.50 M€)



Lens

Arrivées : Jeremy Agbonifo (BK Häcken, prêt avec option d'achat) Juma Bah (Manchester City, prêt) Goduine Koyalipou (CSKA Sofia, 2.00 M€) Mathew Ryan (AS Rome, 0.80 M€)

Départs : Sidi Bane (Annecy, prêt) Abdukodir Khusanov (Manchester City, 40.00 M€) Brice Samba (Rennes, 14.00 M€)



Lille

Arrivées : Aucun mouvement

Aucun mouvement Départs : Rafael Fernandes (Glasgow Rangers, prêt) Ousmane Touré (Valenciennes, prêt) Akim Zedadka (Piast Gliwice, fin de contrat)



Lyon

Arrivées : Adryelson (Botafogo-RJ, retour de prêt) Thiago Almada (Botafogo-RJ, prêt)

Départs : Adryelson (Anderlecht, prêt avec option d'achat) Justin Bengui (FK Jedinstvo Ub, prêt) Maxence Caqueret (Côme, 15.00 M€) Mahamadou Diawara (Le Havre, prêt) Jeffinho (Botafogo-RJ, 5.30 M€, transfert définitif) Anthony Lopes (Nantes, fin de contrat) Gift Emmanuel Orban (Hoffenheim, 9.00 M€) Wilfried Zaha (Galatasaray, retour de prêt)



Marseille

Arrivées : Luiz Felipe Ramos (Al-Ittihad, fin de contrat)

Départs : François Régis Mughe (Kallithea FC, prêt avec option d'achat) Roggerio Nyakossi (OH Louvain, 0.75 M€) Emran Soglo (Sturm Graz, libre) Enzo Sternal (Anderlecht, 0.50 M€) Sepe Elye Wahi (Eintracht Francfort, 26.00 M€)



Monaco

Arrivées : Mika Biereth (Sturm Graz, 13.00 M€)

Départs : Eliot Matazo (Hull, 2.00 M€)



Montpellier

Arrivées : Andy Delort (MC Alger, prêt avec option d'achat) Nicolas Pays (Le Puy, fin de contrat)

Départs : Akor Adams (Séville FC, 5.50 M€) Arnaud Nordin (Mayence, 1.00 M€)



Nantes

Arrivées : Anthony Lopes (Lyon, fin de contrat) Saïdou Sow (Strasbourg, prêt)

Départs : Jean-Kevin Duverne (KV Courtrai, prêt) Ignatius Ganago (New England Revolution, prêt avec option d'achat)



Nice

Arrivées : Aliou Baldé (Bochum, retour de prêt) Baptiste Santamaria (Rennes, prêt avec option d'achat)

Départs : Aliou Baldé (Lausanne-Sport, prêt) Rares Ilie (Catanzaro, prêt avec option d'achat)



Paris-SG

Arrivées : Khvicha Kvaratskhelia (Naples, 70.00 M€)

Départs : Juan Bernat (Villarreal, transfert définitif) Randal Kolo Muani (Juventus Turin, prêt payant 3.60 M€) Xavi Simons (RB Leipzig, transfert définitif 50.00 M€) Milan Skriniar (Fenerbahçe, prêt avec option d'achat)



Reims

Arrivées : Malcolm Jeng (IK Sirius, 2.50 M€) John Patrick (Getafe, 1.20 M€) Hiroki Sekine (Kashiwa Reysol, 0.65 M€)

Départs : Emmanuel Agbadou (Wolverhampton, 20.00 M€) Maxime Busi (NAC Breda, prêt) Maiky De la Cruz (Marignane-Gignac, prêt) Thibault De Smet (Paris FC, prêt avec option d'achat) Kobi Henry (Real Salt Lake, prêt)



Rennes

Arrivées : Seko Fofana (Al-Nassr Riyad, 20.00 M€) Kyogo Furuhashi (Celtic Glasgow, 12.00 M€) Brice Samba (Lens, 14.00 M€)

Départs : Albert Grönbaek (Southampton, prêt) Jota (Celtic Glasgow, 10.00 M€) Henrik Meister (Pise, prêt avec option d'achat) Baptiste Santamaria (Nice, prêt avec option d'achat)