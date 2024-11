Alors que le derby approche pour la 11ème journée de ligue 1, la tension commence à monter entre l’ASSE et l’OL. La semaine des Gones, n’est pas vraiment paisible. Détenus par John Textor depuis 2022, le rival des stéphanois est instable financièrement. La situation est surveillée de très près par la DNCG.

Les difficultés financières de Lyon ne datent pas d’hier

En 2022, l’OL avait été racheté par l'homme d'affaires américain John Textor via son groupe Eagle Football Holdings. Le club rhodanien avait déjà quelques dettes au moment du départ de Jean Michel Aulas. Habitué à se qualifier chaque saison, Lyon a subi un manque à gagner conséquent sans coupe d’Europe. Les coûts liés au rachat, ainsi que les exigences de remboursement de la dette contractée pour la construction du Groupama Stadium, ont ajouté une pression financière importante.

Durant l'été 2023, la DNCG, en charge de surveiller la santé financière des clubs français, a placé l'OL sous étroite surveillance. La restriction de la masse salariale et des indemnités de transfert ont étés imposés. Le club devait donc réduire ses dépenses salariales et ses recrutements, afin de réduire son déficit opérationnel. Le but étant de ne pas aggraver la situation financière déjà délicate de l’OL.

Alors dernier de Ligue 1 durant la quasi totalité de la première partie de saison 2023-2024, les restrictions sont levées pour l’OL durant l’hiver. Le club est en mesure de recruter et ne va pas s’en priver. Un nouvel élan est donné au club rhodanien qui va remonter au classement.

La DNCG menace l’avenir de l’OL en Ligue 1 ?

Comme indiqué par L’Equipe, le bilan financier de l'Olympique Lyonnais a été dévoilé par Eagle Football Group. Il révèle une perte nette de 25,7 millions d'euros au 30 juin 2023, une amélioration par rapport aux 99 millions de l'année précédente, due principalement à des cessions d'actifs. Face à cette situation, Eagle prévoit un plan social, incluant 90 licenciements. Des mesures plus fortes devraient être prises et concerner le sportif, afin de générer 75 millions d'euros. Une situation qui rappelle celle de cet été où le club devait présenter 100 millions d’euros à la DNCG.

Le groupe Eagle espère une entrée en bourse à New York pour obtenir des fonds et alléger sa dette, qui a atteint 505,1 millions d'euros. Sans un apport financier majeur, la survie de l’OL reste menacée. Romain Molina évoque même une rétrogradation administrative dès cet hiver pour l’OL.