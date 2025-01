En janvier 2017, l'arrivée d’Anthony Mounier à l’ASSE a tourné au fiasco en raison d’un rejet violent des supporters, qui lui reprochaient ses propos passés contre le club. Malgré sa signature, certains supporters l’avaient menacé, rendant sa situation intenable. Craignant pour sa sécurité, Mounier a quitté le club sans jouer, résiliant son prêt pour rejoindre l'Atalanta Bergame. Il est revenu sur cet épisode dans les colonnes de l'Equipe.

Le 27 janvier 2017, Anthony Mounier rejoint officiellement l'ASSE. Il déclare alors : «Je suis très heureux de rejoindre l’ASSE. J’ai été bien accueilli par les dirigeants du club et suis pressé de rencontrer mes nouveaux coéquipiers afin de démarrer cette nouvelle aventure.» Roland Romeyer, Président de l'ASSE réagit à son tour « Anthony est un joueur que nous suivons depuis plusieurs années et avec lequel nous avons été en contacts avancés depuis son passage à Nice. Il a toujours manifesté une rélle envie de nous rejoindre. Anthony est issu d'une famille de supporters stéphanois que je connais très bien et depuis longtemps.» Mais le passé de l'ancien lyonnais ne passe pas auprès de nombreux stéphanois. A tel point que le transfert est finalement annulé. Il s'engage alors avec l'Atalanta. Le joueur revient sur ce passage délicat.

Anthony Mounier revient sur son arrivée à l'ASSE

Le moment où vous vous êtes senti le plus seul est-il celui où la pression des supporters vous a empêché de signer à Saint-Étienne en janvier 2017 ?

« Je ne me suis pas forcément senti seul, car j’étais très bien entouré. Et le club de Saint-Étienne a été très bien avec moi. En plus j’ai rebondi juste derrière (à Bergame). J’ai vite tourné la page et je suis rapidement passé à autre chose. Ça a été plus dur pour mes proches de vivre cette situation. J’ai de la famille sur Valence, pas loin, une région où ils sont supporters des Verts aussi. Ça n’a pas été facile pour eux de lire ce qu’il y avait sur internet, les menaces… Je leur ai dit d’arrêter de lire tout ce qui se disait. »