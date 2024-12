Avec plusieurs équipes proches les unes des autres, cette journée sera décisive pour ceux qui luttent pour leur survie en Ligue 1. Des clubs comme l'ASSE, Montpellier, Le Havre, Nantes, Strasbourg et Angers auront une pression immense pour prendre des points et éviter de s’enfoncer dans la zone rouge. Chaque victoire pourrait changer la dynamique et offrir une bouffée d'air frais, mais les défaites risquent de rendre la course au maintien encore plus tendue. Cette 14e journée s’annonce palpitante avec des enjeux à tous les étages du classement !