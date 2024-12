Pierre Ekwah a débarqué à l'ASSE dans les derniers jours du mercato. Il s'est rapidement imposé comme l'une des pierres angulaires du dispositif d'Olivier Dall'Oglio. Le milieu de terrain prêté dans le Forez s'est livré auprès du Progrès. Extraits.

Pierre Ekwah (milieu de terrain de l'ASSE) : "Il faut qu’on trouve cette stabilité. C’est ce qu’il nous manque. On l’avait à peu près trouvée avant Rennes où un fait de jeu l’a fait voler en éclats. Chercher de la stabilité quand on ne fait pas toujours face au même problème, c’est compliqué. On est largement mieux depuis les discussions qu’il y a eu avec les joueurs et le staff."

À la quête de stabilité

Pierre Ekwah (milieu de terrain de l'ASSE) : « On est assez jeune, mais surtout, il y a beaucoup de nouveaux. Cela prend du temps d’intégrer tout le monde, de trouver des automatismes et ça explique que parfois cela tourne moins bien. Il y a toutefois une très grosse progression et il y en aura encore au fil de la saison. Avec des jeunes joueurs, il faut revenir aux bases. Je pense que le coach a aussi trouvé son équipe. Il faut que cette stabilité soit moins fragile. »

Ekwah à l'ASSE sur la durée ?

Pierre Ekwah (milieu de terrain de l'ASSE) : « C’est bizarre. J’ai un sentiment d’appartenance à Saint-Étienne. Dans ma tête, je ne suis pas en prêt. Mais quand on me pose la question, je dois répondre que je suis en prêt. Je suis entre deux clubs. [...] Est-ce que je vais rester ? Je ne peux pas donner de réponse. Dans mon esprit, la question de rester est sur la table. On verra. Là, on parle d’appartenance. J’appartiens à deux clubs. »

23

23. C'est le nombre de minutes où Pierre Ekwah n'a pas été sur la pelouse depuis son arrivée à l'ASSE. Depuis son premier match face au LOSC, le milieu de terrain a n'avait pas manqué une seule minute. Sorti à la 67ᵉ face à Rennes, c'est la première que l'ancien nantais quittait la pelouse. Il a disputé 873 minutes sur 900 possibles après 10 rencontres sous le maillot Vert. Indiscutable.