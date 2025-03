La 27e journée de Ligue 1 s’annonce explosive en bas de tableau. Six équipes se tiennent en quatre points et la moindre erreur pourrait être fatale. Décryptage des enjeux de ce week-end.

Si les regards seront braqués samedi soir sur le choc Saint-Étienne – PSG, l’enjeu pour les Verts dépasse de loin le simple prestige. Toujours 17e avec 20 points et un goal average catastrophique (–32), l’ASSE devra tenter de gratter des points, même face au leader invaincu. Le club du Forez, qui attend encore le verdict du match arrêté à Montpellier alors qu’il menait 0-2, n’a plus le luxe d'attendre.

Face à Paris, les hommes d’Eirik Horneland devront montrer qu’ils peuvent exister même contre les cadors. Un nul serait déjà un petit exploit, mais une défaite, combinée à des résultats favorables de concurrents directs, pourrait enfoncer les Verts dans la zone rouge. Car Montpellier, Angers, Le Havre ou même Nantes ont un coup à jouer ce week-end. À noter que la rencontre se déroulera dans un contexte particulier avec un regroupement prévu en soutien aux groupes Ultras visés par une possible dissolution !

Les concurrents directs pourraient faire mal

La journée de dimanche sera déterminante dans la lutte pour le maintien, avec trois confrontations entre équipes concernées :

Auxerre – Montpellier (17 h 15) : si Auxerre peut quasiment se mettre à l’abri, Montpellier (18e, 15 pts) est en mode survie. En cas de défaite, la relégation serait plus proche que jamais.

Angers – Rennes (17 h 15) : Angers (14e, 27 pts) a une vraie opportunité de distancer la zone rouge face à une équipe de Rennes en manque de régularité. Un match piégeux, mais potentiellement libérateur.

Le Havre – Nantes (17 h 15) : c’est LE duel de la peur. Le Havre (16e, 21 pts) n’a plus gagné depuis des semaines. Nantes (13e, 27 pts) est en léger mieux, mais n'est pas encore tiré d’affaire.

Ajoutons à cela Reims – Marseille dès samedi (17 h), où Reims (15e, 23 pts) devra se surpasser face à l’OM pour ne pas se faire aspirer dans la zone rouge.

Calendrier de la 27ᵉ journée de Ligue 1 (saison 2024-2025)

Vendredi 28 mars

Strasbourg – Lyon (20h45)

Samedi 29 mars

Reims – Marseille (17h00)

(17h00) Saint-Étienne – Paris SG (19h00)

(19h00) Monaco – Nice (21h05)

Dimanche 30 mars

Toulouse – Brest (15h00)

(15h00) Auxerre – Montpellier (17h15)

(17h15) Angers – Rennes (17h15)

(17h15) Le Havre – Nantes (17h15)

(17h15) Lille – Lens (20h45)