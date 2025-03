À la veille d’un déplacement crucial dans le Chaudron, Luis Enrique a livré une conférence de presse où il a salué l’ASSE, son style de jeu et l’ambiance unique de Geoffroy Guichard.

Interrogé sur le match de ce samedi face à l’ASSE, l'entraîneur du PSG n’a pas tari d’éloges à l’égard du club stéphanois. « On joue à l'extérieur contre un club historique français. Il y a une ambiance très puissante dans ce stade. On aime ces ambiances de football et de gens passionnés. C'est très motivant pour nous », a déclaré le technicien espagnol.

Luis Enrique a insisté sur les qualités de jeu des Verts : « C'est une équipe qui ose, qui presse, qui joue, qui est bonne en contre. C'est une équipe qui pourrait être dans une meilleure situation au classement ». Des mots forts, qui montrent toute l’estime qu’il porte à l’AS Saint-Étienne, malgré la différence de standing actuelle entre les deux clubs.

PSG : un effectif amoindri face à l'ASSE ?

Alors que le PSG pourrait être sacré champion dès ce samedi soir en cas de scénario favorable (victoire à Saint-Étienne, défaite de l’OM à Reims, nul entre Monaco et Nice), Luis Enrique préfère garder la tête froide : « On n'est jamais champion jusqu'à ce que ce soit mathématiquement acquis. Mais nous sommes la meilleure équipe de Ligue 1 ».

L’entraîneur a aussi évoqué la gestion de son groupe après la trêve internationale : « Ceux qui sont restés à Paris ont eu un programme spécifique. Ceux qui sont allés en sélection doivent récupérer ». Sur le plan médical, le PSG devra se passer d’Achraf Hakimi, mis au repos, ainsi que de Kang-In Lee (entorse à la cheville) et Arnau Tenas (douleur à l’épaule). « Aujourd'hui, il y avait 17 joueurs à l'entraînement », a-t-il précisé.

Concernant Marquinhos, dont la présence était incertaine après une trêve éprouvante, Luis Enrique s’est montré rassurant : « En principe, Marquinhos est dans le groupe et prêt à jouer. Je ne commente jamais les cas personnels ».

Une fin de saison stratégique pour Luis Enrique

Alors que le PSG entre dans le dernier virage de la saison, Luis Enrique voit plus loin que le simple titre de champion : « Il reste la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Nous aimons jouer, être compétitifs face à tous les adversaires. Il faut être prêts pour les deux ou trois mois de compétition ».

Face à une équipe stéphanoise motivée, le technicien espagnol sait que rien ne sera simple : « Nous allons utiliser ce moment pour que ces huit matchs puissent servir à des objectifs plus globaux ».

Le rendez-vous est pris ce samedi à 19 h 00 à Geoffroy-Guichard.

Source : PSG (conférence de presse)