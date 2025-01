Si l'ASSE s'est inclinée une nouvelle fois à l'extérieur, les Verts ont affiché un visage audacieux et séduisant. Une attitude saluée par le capitaine du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi.

À en croire les information du compte X (ex-Twitter) Paris Team, le latéral droit parisien a tenu à féliciter les joueurs de l'ASSE après la rencontre :

"Achraf Hakimi, vice-capitaine du PSG, nous a une nouvelle fois prouvé qu'il incarne ces valeurs, et ce, avec une classe incontestable. Après le match contre l'ASSE au Parc des Princes, où les Stéphanois ont fait preuve d'une audace et d’une détermination remarquables, Hakimi a pris la décision de se rendre dans les vestiaires de Benjamin Bouchouari pour féliciter l’équipe. Non pas pour leur victoire – car elle n’est pas arrivée – mais pour l’essence même du football : le jeu. Ce geste en dit long sur la personnalité du défenseur marocain. Il a pris le temps d'aller au-delà du score, pour saluer le courage de l'ASSE d’avoir osé proposer du jeu sur la pelouse du Parc, là où beaucoup auraient choisi la défensive ou la prudence. Dans un football où l'orgueil est parfois plus grand que l’humilité, Hakimi montre l'exemple. Ce n’est pas la première fois qu'il se distingue par un comportement digne d'un grand champion. [...]

En félicitant l'ASSE pour leur audace et leur désir de jouer, Achraf Hakimi montre une facette du football qui se perd parfois dans l’obsession du résultat. C’est aussi ce genre de moments qui redonne ses lettres de noblesse à ce sport et qui rappelle que, finalement, ce n’est pas seulement la victoire qui compte, mais la manière de jouer. Hakimi, ce n’est pas seulement un vice-capitaine du PSG sur le terrain, c’est aussi un véritable modèle de classe et de respect. Si certains s’acharnent à défendre leur suprématie à coup de provocations, lui préfère saluer le jeu et son adversaire. Un exemple à suivre, pour nous tous."

PSG - ASSE : Bouchouari validé par son mentor

Benjamin Bouchouari au micro de TL7 : "Achraf était content pour moi. Il a dit que c’était beaucoup mieux avec le jeu qu’on propose aujourd'hui. Il était content de voir une équipe venir au Parc pour jouer. Il a confirmé qu'il n'avait pas l'habitude. C’est une bonne méthode. Cela demande beaucoup d’énergie. C'est mental. Il faut continuer à travailler pour devenir plus forts. C’est un bon plan de jeu. Il faut maintenant poursuivre dans cette voie."