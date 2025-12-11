Coup de tonnerre sur le banc nantais : l’entraîneur du FC Nantes Luis Castro, ex-icône de l'USL Dunkerque, a été démis de ses fonctions ce mercredi. Cela se passe à deux jours du déplacement à Angers. Le club historique confie les commandes à Ahmed Kantari pour six mois, signe d’un tournant délicat dans une saison déjà sous tension.

Le FC Nantes a vécu une nouvelle journée agitée avec l’annonce du départ brutal de Luis Castro. Celui-ci a été évincé quelques heures seulement après sa conférence de presse d’avant-match. Le Portugais, arrivé pour redonner une stabilité technique à un club souvent secoué, a été reçu par Franck Kita avant d’être informé de la décision.

Selon des sources internes rapportées par L'Equipe, un échange tendu dans la journée et des déclarations perçues comme une critique voilée de la direction auraient précipité la rupture. Castro a appris la nouvelle alors qu’il assistait à une rencontre de Youth League à la Beaujoire. Ce timing est révélateur d’une décision tranchée dans l’urgence. Le FC Nantes occupe aujourd’hui la 17e place avec 11 points, son plus faible total depuis l’arrivée de la famille Kita. Cette situation sportive pesante a pesé lourd dans le verdict.

Pourtant, le FC Nantes attendait beaucoup de celui qui avait fait des miracles du côté de Dunkerque. Pari perdu !

Ahmed Kantari arrive sur le banc nantais pour remplacer Castro

Pour remplacer Castro, la direction a choisi Ahmed Kantari. Il est déjà une figure appréciée à la Jonelière pour son passage comme adjoint d’Antoine Kombouaré. Consultant sur Ligue 1+ depuis cet été, Kantari avait d’ailleurs candidaté après le départ de Kombouaré. C'est un signe de son ambition et de sa connaissance de l’environnement nantais. À 40 ans, il hérite d’un vestiaire en difficulté et d’une mission immédiate : relancer un FC Nantes plongé dans une spirale négative.

Le staff a été rapidement constitué avec Éric Blahic comme adjoint. Cela, malgré la réserve affichée par la direction lors d’une précédente tentative en 2018. Stéphane Mangione et le préparateur physique Gilles Marambaud complètent l'équipe. Plusieurs soutiens internes auraient soufflé son nom à la direction. C'est la preuve de son ancrage dans le club et de son image positive au sein de l’institution.

Un nouveau tournant dans l’histoire mouvementée du club historique

Avec la nomination de Kantari à la place de castro, le FC Nantes continue une série impressionnante de changements sur le banc. Il deviendra le 20e technicien de l’ère Kita, hors intérim. Ce chiffre illustre une instabilité chronique qui tranche avec l’histoire du club, longtemps reconnu pour la continuité de son modèle. Depuis 2007, Nantes a connu plus de coachs qu’au cours des 64 années précédentes. C'est une évolution qui nourrit le sentiment d’un club historique en quête de repères.

Le bilan des entraîneurs reste contrasté, entre la réussite de Sergio Conceiçao et l’épisode compliqué de Raymond Domenech. L’arrivée de Kantari, ancien défenseur respecté dans le vestiaire, marque un nouveau pari à court terme. Elle intervient surtout dans un moment où la direction a besoin d’envoyer un signal fort. Cela pour éviter que la saison ne bascule. Le déplacement à Angers dira déjà beaucoup de cette transition express.