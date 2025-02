L’AS Saint-Étienne a longtemps suivi Thierno Barry, sans pouvoir concrétiser son intérêt. Aujourd’hui, l’attaquant brille sous les couleurs de Villarreal et voit sa cote exploser. Retour sur le parcours d’un talent qui aurait pu s’imposer dans le Forez.

Formé loin des projecteurs, Thierno Barry a connu un chemin semé d'embûches avant de s'imposer sur la scène européenne. D'abord défenseur puis reconverti attaquant, il a fait ses classes à Montchat et Saint-Priest avant d'explorer des horizons plus lointains, passant par Toulon et Sochaux. Son parcours a pris un tournant majeur en D2 belge, où Beveren lui a offert une première chance à haut niveau. Avec 20 buts en 33 matchs, il a rapidement attiré l'attention.

L'été dernier, alors que l'AS Saint-Étienne était sur ses traces, Villarreal a dégainé une offre à 14 millions d'euros pour s'attacher ses services. Un montant hors de portée pour les Verts, qui ont vu l'un des talents les plus prometteurs leur filer entre les doigts.

Thierno Barry s'impose à Villarreal

Depuis son arrivée en Espagne, Barry ne cesse d'impressionner. Son profil unique - 1,95 mètre, rapidité et puissance - en fait une menace constante pour les défenses adverses. Avec 17 buts en championnat, il figure parmi les meilleurs buteurs français en 2024, rivalisant avec des joueurs confirmés comme Jean-Philippe Mateta.

Ses performances lui ont même valu une convocation en équipe de France Espoirs, bien qu'une blessure l'ait empêché de faire ses débuts sous le maillot bleu. Sa progression fulgurante et sa mentalité de battant en font l'un des joueurs les plus surveillés du moment en Europe.

Son entraîneur à Villarreal ne tarit pas d'éloges à son sujet. "Thierno possède une capacité d'adaptation impressionnante. Il apprend vite et s'améliore à chaque match. Il a encore une belle marge de progression, et je suis convaincu qu'il ira très loin", a déclaré l'entraîneur du sous-marin jaune.

Un avenir doré et un prix qui s'envole

Aujourd'hui, Barry fait partie des jeunes talents les plus performants éligibles en équipe nationale. Selon une étude du CIES, sa valeur marchande pourrait doubler pour atteindre 28,3 millions d'euros. Un chiffre impressionnant pour un joueur qui était encore inconnu il y a quelques années.

L'ASSE peut nourrir des regrets. L'occasion était belle, mais les finances du club n'ont pas permis d'attirer un tel talent. Barry, lui, continue son ascension et pourrait bientôt frapper à la porte de l'équipe de France A.

L'histoire de Barry reste sûrement un regret pour l'ASSE et d'autres clubs français : les talents émergents doivent être suivis avec attention et sécurisés avant que leur prix ne devienne inaccessible. Son ascension fulgurante rappelle celle de joueurs français, partis jeunes à l'étranger pour y briller.

Reste à voir jusqu'où Thierno Barry pourra aller. Une chose est sûre : son nom animera encore quelque temps les discussions du mercato, et peut-être un jour sera-t-il parmi les attaquants stars du football européen.