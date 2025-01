Si les supporters de l'ASSE ne figurent pas parmi les premiers du classement de Ligue 1, ils peuvent en revanche se targuer d’avoir remporté haut la main un autre classement, récemment dévoilé par la LFP.

Les supporters des Verts ont retrouvé le sourire après la victoire de leur équipe face à Reims (3-1) le week-end dernier. Mais ce n’est pas la seule satisfaction pour eux : ils viennent d’être distingués dans un palmarès où ils brillent enfin de manière positive. Régulièrement pointés du doigt pour l’utilisation massive de fumigènes — ce qui leur vaut actuellement la suspension des deux kops — ou pour certains débordements, ils sont cette fois-ci récompensés d’une toute première place dans un classement pour le moins original.

Les supporters de l'ASSE au sommet !

On ne les attendait peut-être pas en tête, d’autant plus qu’ils sont souvent critiqués, notamment par le collectif Rouge Direct pour certains chants jugés homophobes. Et pourtant, c’est bien grâce à l’un de leurs chants que les supporters stéphanois figurent aujourd’hui au sommet du classement… du meilleur chant de supporters de Ligue 1 !

Hier, la LFP a en effet dévoilé son palmarès des chants de supporters les plus marquants du championnat. Et en tête, on retrouve l’ASSE, devant le PSG, Lyon, Marseille et Nantes.

🗣 #LeMeilleurChant - Plus de 45 000 votants, et c'est finalement l'@ASSEofficiel qui remporte ce concours 💚 ! 🔝 Le club du Forez obtiendra le maximum de points au classement du Championnat des Tribunes sur ce critère « digital » 📲🏟️ ! pic.twitter.com/QMiJdk8QF0 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 9, 2025

Côté stéphanois, c’est le célèbre « Popolo polo popo po » qui a fait l’unanimité. Ce chant, lancé par l'un des kops et repris par celui d'en face, résonne dans l’enceinte du stade Geoffroy-Guichard, créant un effet d’écho entre le Kop Sud animé par les Green Angels et le Kop Nord investi par mes Magic Fans. Un spectacle sonore qui embarque régulièrement tout le Chaudron et qui, visiblement, a conquis les observateurs de Ligue 1 et plus de 45 000 votants qui ont donné leur avis. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, que les supporters de l’ASSE restent parmi meilleurs du pays.