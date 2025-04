Ce mercredi 2 avril, la Commission de Discipline de la LFP rendra sa décision suite aux graves incidents survenus lors de Montpellier – ASSE. Une soirée décisive pour les deux clubs, toujours dans l’attente du verdict.

Le 16 mars dernier, l’AS Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse de La Mosson pour y affronter le Montpellier HSC. Une rencontre déterminante dans la lutte pour le maintien qui avait pourtant bien démarré pour les Verts. Dès l’entame, Lucas Stassin ouvrait le score, avant de doubler la mise en seconde période. L’ASSE menait alors 2-0 à la 57ᵉ minute.

Mais ce scénario idéal s'est rapidement stoppé net. Après le deuxième but stéphanois, la frustration a éclaté dans les tribunes. Jets de fumigènes, projectiles, début d’incendie dans une tribune… Les incidents se sont multipliés, forçant l’interruption du match. Malgré une tentative de reprise, l’arbitre François Letexier, en accord avec le Préfet, a définitivement arrêté la rencontre pour des raisons de sécurité.

La LFP face à une décision lourde de conséquences pour l'ASSE et Montpellier

Dès le mercredi suivant, les représentants des deux clubs ont été entendus par la LFP. Compte tenu de la gravité des faits, la Commission de Discipline a décidé de placer le dossier en instruction, avec une date de délibération fixée au mercredi 2 avril 2025, soit aujourd’hui.

Quatre scénarios sont actuellement envisagés :

Victoire de l’ASSE sur tapis vert (3-0 par forfait du MHSC)

Homologation du score acquis au moment de l’arrêt (0-2)

Reprise du match à la 57e minute

Rejouer le match dans son intégralité

La tension est palpable des deux côtés. À Montpellier, on espère pouvoir disputer les dernières minutes du match, comme l’a confié Mohamed Toubache-Ter sur X. Du côté stéphanois, l’attente est tout aussi pesante, d’autant plus que l’issue pourrait avoir un impact majeur sur la fin de saison et la course au maintien.

Un verdict à fort enjeu pour la suite du championnat

Le verdict de ce soir pourrait bien faire jurisprudence, notamment si la LFP décidait de faire reprendre le match à partir de la 57e minute. Une décision inédite dans un climat tendu pour la Ligue, qui cherche aussi à envoyer un signal fort sur la question de la sécurité dans les stades.

Pour l’heure, la Commission de Discipline se réunira à 18 h. La décision devrait tomber dans la soirée. Bien malin sera celui qui arrive à prédire le dénouement très attendu. Un moment crucial pour les deux clubs… ?