Les U15 de l'ASSE se déplaçaient chez l'ennemi juré de l'Olympique Lyonnais. Dès le plus jeune âge, ce match a une saveur particulière. Saint-Etienne (3e au coup d'envoi) voulait passer devant son adversaire du jour (2e au coup d'envoi). Vainqueurs en terres stéphanoises (2-0), les joueurs de coach Primard voulaient comme ceux de Razik Nedder et gagner le derby aller-retour cette saison. Résumé de ce derby joué ce dimanche à 11h.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Dubanchet - Bufferne, Dubien, Tiambo, Demassieu - Bensalem, Kissoum, Dagbo - Dani, Gacem, El Omari.

Sont entrés en jeu : Combier, Reynoudt, Brouillat.

Résumé de la rencontre

Dans ce match joué au centre de formation de l'OL à Meyzieu, les Verts vont l'emporter 2-1 et repasser devant leurs adversaires du jour. Emmené par un Ben Adam Kissoum des grands jours, l'ASSE va ouvrir la marque grâce à la frappe de ce dernier repoussé dans les pieds de Naël Dani qui conclut. Le second but stéphanois sera l'œuvre du numéro 9 Djibrill Gacem. Bien servi en profondeur par ce même Ben Adam Kissoum, il remporte son duel face au portier adverse et inscrit le second but stéphanois.

Les locaux réduiront la marque sur un corner mais les Verts remportent une seconde fois le derby cette saison. Sur six derbys disputés cette saison (N3 - U17 et U15), les Verts en auront remporté 5 pour une seule défaite. De quoi placer les progrès de la formation stéphanoise dans ces matchs à la saveur particulière.

Dans cette course au titre, les U15 font la bonne opération. Ils profitent également du match nul entre Clermont et Saint-Priest (3-3) pour recoller au leader auvergnat. Le chemin est encore long et la course pour devenir champion de Rhône alpes s'annonce acharnée. En attendant, félicitations aux garçons qui ont su porter dignement les couleurs de l'ASSE ce week-end en terres lyonnaises !