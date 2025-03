Le match entre Montpellier et l’ASSE n’a pas pu aller à son terme, interrompu dimanche après-midi suite aux graves incidents survenus dans la tribune montpelliéraine après le second but de Lucas Stassin. Alors que les Verts menaient 2-0 à la 57e minute, l’arbitre François Letexier n’a eu d’autre choix que de stopper définitivement la rencontre. Désormais, la décision est entre les mains de la commission de discipline de la LFP. Et les deux camps semblent bien décidés à défendre farouchement leurs intérêts.

Montpellier mise sur une reprise

Ce mardi, des informations révélées par Mohamed Toubache-Ter, généralement bien informé sur le MHSC, indiquent que le club héraultais souhaite voir le match rejoué. Le groupe montpelliérain, à en croire les dernières tendances, aimerait pouvoir défendre ses chances sur le terrain. Le club mettrait en avant la jurisprudence Clermont : en octobre dernier, le match contre Clermont avait également été arrêté après le jet d’un pétard sur le gardien Mory Diaw. La LFP avait alors décidé de faire rejouer la rencontre à huis clos, tout en infligeant un point de retrait au MHSC.

Malgré une première réaction résignée de Jean-Louis Gasset après le coup de sifflet final, où l’entraîneur montpelliérain semblait déjà admettre la défaite, le club a visiblement décidé de se battre pour obtenir une seconde chance.

Oui même si Gasset aura tjrs cette réflexion en cours… match après match !! Le club est plutôt confiant & fait confiance à la commission de discipline… jurisprudence Clermont !! Le groupe veut rejouer le match. #MHSC https://t.co/wTRbZX4DIS — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 18, 2025

Une information confirmée par Jean-Louis Gasset auprès de Midi Libre : « Les joueurs espèrent que le match sera rejoué. Cela veut dire que la bougie n’est pas éteinte. Tout au moins, elle s’est éteinte, puis rallumée. Il y a des bougies comme ça où tu souffles et elle se rallume. Cela veut dire qu’on a une deuxième balle, ça veut dire qu’on est en vie."

L’ASSE déterminée à obtenir la victoire

Côté stéphanois, il n’est pas question de céder. Les dirigeants estiment qu'il serait totalement injuste de faire rejouer cette rencontre, alors que les incidents ayant entraîné l'arrêt du match proviennent directement des tribunes montpelliéraines. D’autant plus que les Verts menaient logiquement 2-0, et se retrouveraient fortement désavantagés par une reprise, notamment en raison de l’expulsion de Maxime Bernauer juste avant la pause.

L'ASSE souhaite que la commission applique la même rigueur qu'elle avait adoptée pour le match Bordeaux-Rodez, donné perdu aux Girondins après des incidents similaires. Pour les Stéphanois, il serait dangereux de créer un précédent en relançant une rencontre interrompue pour des incidents orchestrés par le public local.

Verdict attendu

La LFP devra trancher dans les prochains jours. Faire rejouer la rencontre ou valider le score : la décision pourrait bien avoir un impact énorme sur la fin de saison des deux clubs.