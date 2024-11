L’AS Saint-Étienne continue de tisser des liens forts avec la culture locale. À l’occasion de l’édition 2024 du Positive Education Festival, le club dévoile un nouveau maillot en série limitée. Cette collaboration, qui fête sa troisième année, fusionne l’univers du football et celui de la musique électronique et de la culture alternative, deux piliers de l’identité stéphanoise.

Un design inédit pour une collaboration unique

Le nouveau maillot, conçu spécialement pour l’événement, arbore des bandes vertes et noires, symbolisant l’union entre l’ASSE et le festival. Les logos de l’AS Saint-Étienne et du label culturel local Steph’ y figurent côte à côte, réaffirmant la volonté de la ville de Saint-Étienne de faire vibrer ses habitants bien au-delà des terrains de football. Le col polo noir et blanc apporte une touche élégante et rétro, tandis que la mention du Positive Education Festival inscrit ce maillot dans une dynamique culturelle unique. Il s’adresse autant aux supporters des Verts qu’aux amateurs de musique électronique, offrant une tenue parfaite pour aller des tribunes du stade Geoffroy-Guichard aux scènes festives du Clapier ou du Parc Expo.

Le festival, un rendez-vous incontournable

Ce maillot, fruit d’un partenariat stratégique entre l’ASSE et le festival, illustre une synergie qui ne cesse de croître depuis trois ans. Ce rapprochement entre sport et culture renforce la visibilité de Saint-Étienne et l’inscrit comme une ville dynamique et créative.

Une édition limitée proposée par l'ASSE

Les supporters et les festivaliers peuvent se procurer ce maillot dès aujourd’hui sur la plateforme Shotgun, avec un retrait possible ce week-end au stand merchandising du Parc Expo. À partir du 25 novembre, il sera également disponible à La Boutique des Verts. Attention, les quantités sont limitées, une raison de plus pour ne pas tarder !

En associant ses couleurs mythiques à l’effervescence du Positive Education Festival, l’AS Saint-Étienne confirme son ancrage dans la vie culturelle stéphanoise. Ce maillot, bien plus qu’une simple tenue, symbolise la fierté d’une ville, d’un club et d’un festival qui vibrent ensemble au rythme de leurs passions communes.