Ce week-end, l’ASSE a engagé son équipe U16 au Tournoi U17 de Maclas, organisé par FootMontPilat, un club partenaire des Verts. Les jeunes Stéphanois ont brillé en phase de poules et joueront leur place en finale ce dimanche matin.

Pour cette 29e édition du Tournoi de Maclas, les organisateurs ont rassemblé un plateau prestigieux de huit équipes U17. L’ASSE, pourtant engagée avec sa génération U16 dirigée par Kevin De Jesus, n’a pas démérité. Placés dans un groupe relevé avec le FC Sochaux (tenant du titre), Amiens SC et le SC Bastia, les Verts ont montré une belle solidité et se sont offerts la première place.

Le tournoi a démarré vendredi par une belle opposition face à Sochaux. Les Stéphanois ont arraché un match nul spectaculaire (2-2) grâce à des réalisations signées Tidiane Vibert et Mylan Toty. Samedi matin, face à Amiens, les deux équipes se sont neutralisées dans un duel fermé (0-0), laissant les Verts dans l’obligation de gagner leur dernier match pour espérer voir les demi-finales.

Ilyes Mansouri qualifie l’ASSE pour les demi-finales

Et les jeunes Verts n’ont pas tremblé. Face au SC Bastia, ils ont fait preuve de maîtrise et d’efficacité. L’homme du match ? Ilyes Mansouri, auteur d’un doublé décisif qui a offert une victoire précieuse à son équipe (2-0). Ce succès a permis à l’ASSE de terminer à la première place du groupe et de se qualifier pour les demi-finales du tournoi.

Dans l’autre groupe, Clermont Foot, Dijon FCO, l’Olympique de Valence et l’équipe organisatrice de Football en Mont Pilat se disputaient les deux autres places. C’est finalement Dijon et Valence qui se sont qualifiés, aux côtés de Sochaux et de l’ASSE.

Une demi-finale de haut niveau contre Dijon

Ce dimanche matin, les choses sérieuses reprennent avec les demi-finales. À 10h30, l’AS Saint-Étienne affrontera Dijon FCO dans une affiche qui s’annonce particulièrement disputée. L’autre demi-finale opposera le FC Sochaux à l’Olympique de Valence.

Face à une équipe dijonnaise habituée aux joutes U17, les jeunes Verts auront à cœur de démontrer une nouvelle fois leur potentiel. Portés par un groupe solidaire, des individualités prometteuses et une vraie maîtrise collective, ils peuvent viser une place en finale malgré leur statut de plus jeune équipe du tournoi.

Rendez-vous dès 10h30 pour savoir si l’ASSE peut rêver d’un sacre à Maclas !