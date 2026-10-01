Oswaldo Mendy s’impose comme l’un des profils à suivre de la génération 2010 de l’ASSE. Arrivé dans le Forez en juillet 2025, le milieu de terrain poursuit sa progression avec les U17 et commence déjà à goûter au niveau U19 National. Son ancien éducateur raconte un joueur aussi intelligent dans le jeu que précieux dans la vie d’un groupe.

Né le 5 janvier 2010, Oswaldo Mendy a connu une progression régulière depuis ses débuts dans le football. Après avoir commencé à Viry-Châtillon, le jeune milieu rejoint Grigny en U11. Il y poursuit sa formation avant de prendre la direction de l’ASSE en juillet 2025. Dans le Forez, il franchit progressivement les étapes et attire désormais l’attention par ses performances avec les U17.

Cette saison, Oswaldo Mendy s’est même offert plusieurs apparitions avec les U19 Nationaux. Une expérience déjà significative pour un joueur de sa génération. Il s’est notamment illustré lors du déplacement de l’ASSE à Marseille. Face à l’OM, il a trouvé le chemin des filets dans une rencontre finalement conclue sur un match nul 2-2.

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Oswaldo Mendy, un milieu qui aime le ballon

Pour mieux comprendre le profil d’Oswaldo Mendy, son ancien éducateur insiste d’abord sur son intelligence de jeu. Le Stéphanois est un milieu axial polyvalent. Il peut évoluer comme sentinelle devant la défense, mais également dans un rôle de relayeur.

Durant sa formation, il a toutefois principalement été utilisé devant la défense. Un choix qui s’explique par plusieurs qualités déjà bien identifiées. « Nous l’avons notamment beaucoup utilisé devant la défense en raison de son intelligence de jeu, de sa lecture des trajectoires et de sa capacité à relancer même sous pression », explique son ancien éducateur.

Oswaldo Mendy n’est donc pas un joueur qui cherche à se débarrasser du ballon dès que l’adversaire vient le presser. Au contraire. Il demande le ballon et accepte de jouer sous pression. Une qualité particulièrement intéressante pour un milieu axial.

Sa maîtrise technique lui permet ensuite de sécuriser la possession, mais aussi de faire progresser le jeu. Il possède cette capacité à identifier les espaces et les trajectoires avant de recevoir le ballon. Un atout précieux dans une zone où la moindre perte peut rapidement mettre l’équipe en difficulté.

Son profil correspond ainsi davantage à celui d’un milieu capable de contrôler le tempo et d’organiser la première relance. Une caractéristique qui explique pourquoi il a régulièrement été positionné devant la défense durant ses années de formation.

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Un leader avec encore une marge de progression

Si Oswaldo Mendy possède déjà une vraie maturité dans son utilisation du ballon, son ancien éducateur identifie également plusieurs axes de progression. Lorsqu’il évolue plus haut, dans un rôle de relayeur, le Stéphanois doit encore gagner en verticalité.

L’objectif est clair : casser davantage les lignes, se projeter plus régulièrement et parvenir à trouver la dernière passe. Son impact offensif peut encore progresser, notamment dans les trente derniers mètres.

Ses statistiques traduisent cette marge de progression. Oswaldo Mendy ne fait pas encore partie des joueurs qui marquent régulièrement ou délivrent beaucoup de passes décisives. Son influence se situe aujourd’hui davantage dans la construction et l’équilibre du jeu.

Mais son profil pourrait évoluer avec les années. En gagnant en projection et en prenant davantage de risques dans les zones offensives, il pourrait ajouter une nouvelle dimension à son jeu. Un domaine qu’il tente de developper puisqu’il s’est mué en buteur contre Villefranche aussi avec les U17 nationaux (3-3).

Son potentiel ne se limite d’ailleurs pas à ses qualités techniques. Son ancien éducateur décrit également un garçon « poli, bien élevé et bien éduqué ». Surtout, Oswaldo Mendy a rapidement pris une place importante dans les différents groupes qu’il a fréquentés.

Il a très souvent, voire quasiment toujours, porté le brassard de capitaine avec sa génération. Même lorsqu’il était surclassé, il parvenait à conserver une influence importante sur le collectif. Une responsabilité qu’il assumait naturellement.

Cette capacité à fédérer constitue l’une de ses autres forces. « C’est un vrai leader, respecté par ses coéquipiers et capable de prendre des responsabilités au sein d’un groupe », raconte son ancien éducateur.

Une anecdote illustre parfaitement cet état d’esprit. Alors qu’il évoluait avec les U14, Oswaldo Mendy avait disputé un match de championnat avant de rejoindre rapidement son équipe pour participer à un tournoi international. La compétition réunissait notamment plusieurs clubs prestigieux portugais, néerlandais et belges.

Malgré l’enchaînement, le jeune milieu était arrivé avec énormément d’énergie et d’envie. Son éducateur se souvient d’un joueur qui semblait ne pas avoir disputé de match quelques heures auparavant. Une attitude qui résume bien son engagement envers le collectif.

Après Viry-Châtillon et Grigny, Oswaldo Mendy poursuit donc désormais son histoire dans le Forez. Arrivé à l’ASSE en juillet 2025, le milieu de terrain de la génération 2010 commence déjà à franchir les catégories. Ses performances avec les U17, puis ses surclassements en U19 National, témoignent de cette progression.