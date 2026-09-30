Les hommes de Ian Cathro ne resteront pas les bras croisés. En pleine trêve internationale, l’ASSE affrontera le FC Sion ce vendredi à l’Étrat. Mais l’effectif est largement amoindri. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Saint-Etienne accueillera le FC Sion ce vendredi à 11 heures au Stade Aimé-Jacquet de l’Étrat. A huis-clos, Ian Cathro a l’occasion de maintenir l’état de forme de son groupe avant la reprise du championnat le 10 octobre prochain contre Rodez (8e journée de Ligue 2). « Il faut bien, pour les gars qui sont restés à l’écart, qu’ils gardent le rythme de la compétition », estime justement Pierre, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Mais de nombreux Stéphanois ont retrouvé leurs sélections ces dernières semaines. Un casse tête pour l’entraineur de l’ASSE.

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L’ASSE privée de neuf de ses onze titulaire

C’est une difficulté qui touche toutes les lignes. Aron Csongvai, Ben Old, Sohaib Nair, Kevin Pedro, Irvin Cardona, Tamar Svetlin, Mamour Ndiaye, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye seront tous absents pour la réception de Sion.

Neuf des onze titulaires alignés à Metz font sont à l’étranger. Seuls Gautier Larsonneur et Maxime Bernauer échappent à cette liste. Julien Le Cardinal et Mahmoud Jaber étant blessés.

« C’est l’occasion de faire jouer des gars qui jouaient peut-être un petit peu moins », affirme Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. « Je pense à Lamba, Ferreira, Eymard, Paalberg aussi, qui devraient avoir du temps de jeu. Donc, donner du temps de jeu à ces gars qui jouent peut-être un peu moins. »

De nombreux jeunes indisponibles pour Sion

Ian Cathro pourrait alors s’appuyer sur les jeunes Stéphanois du centre de formation. Mais plusieurs d’entre-eux ne seront pas disponibles. Nathan Kasia, Adam Baalal, Nadir El Jamali, Oussama Benkou sont avec leurs sélections.

Pire encore, le technicien écossais est contraint par le calendrier de la réserve et des U19. « Il ne faut pas oublier que l’équipe réserve aura un match de championnat à jouer, les U19 également », rappelle Sylvain. « Le but n’est pas non plus, à mon avis, de prendre tous les gars qui devaient jouer en réserve ou en U19 pour qu’ils ne puissent pas jouer ensuite. »

Amputé de nombreuses solutions, Ian Cathro sera contraint à jouer l’équilibriste contre Sion.

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