Les Verts l'ont emporté hier soir (1-0) face à Montpellier dans un Geoffroy-Guichard en fusion ! Les hommes du coach Dall'Oglio ont produit une performance mitigée cependant... Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (6)

Gauthier Larsonneur a signé une belle prestation, notamment en réalisant un arrêt décisif dès la première minute face à Arnaud Nordin, détournant une frappe plein axe du bout du pied. Solide tout au long de la rencontre, il a su rassurer sa défense et s’éloigne progressivement d’une période marquée par des buts encaissés en série.

Léo Pétrot (6)

Comme à son habitude, Léo Pétrot a fait preuve de solidité et de ténacité dans ses interventions, malgré quelques faiblesses en vivacité. Il a été impliqué dans une action litigieuse dans la surface, heureusement sans conséquence grâce à l'intervention de la VAR. Cependant, il a également commis quelques erreurs, comme lorsqu'il s'est laissé passer par un adversaire après un petit pont dans sa surface. Des imperfections qu'il faudra corriger rapidement.

Dylan Batubinsika (5)

Moins fébrile aux côtés d’Abdelhamid, Dylan Batubinsika s’est montré solide et a tenté d'apporter offensivement sur deux corners, sans succès. Une prestation correcte, mais encore perfectible.

Dennis Appiah (6)

Dennis Appiah a alterné phases défensives solides et incursions offensives. Il s’est illustré par des débordements et quelques grandes chevauchées intéressantes. Malgré des lacunes techniques, son envie et son abnégation continuent de servir l’équipe.

Benjamin Bouchouari (6)

Benjamin Bouchouari a inscrit son premier but sous les couleurs stéphanoises d’une superbe volée. Longtemps critiqué pour sa contribution offensive limitée, il a prouvé hier soir qu’il pouvait faire la différence. De plus, il a confirmé son importance dans la récupération. Une progression constante qui lui vaut désormais un statut de titulaire indiscutable.

Pierre Ekwah (5)

Une prestation en demi-teinte pour Pierre Ekwah. Toujours important dans le système d’Olivier Dall’Oglio, il a cependant été coupable de quelques imprécisions dans ses passes, permettant à Montpellier d’intensifier sa pression sur la défense stéphanoise.

Louis Mouton (5)

Moins brillant que lors de ses précédentes apparitions, le milieu de l'ASSE a tout de même montré son engagement au milieu de terrain. S’il est présent défensivement, il devra améliorer ses relances et s’affirmer davantage offensivement pour franchir un cap.

Augustine Boakye (4)

Augustine Boakye n’a pas su se montrer décisif, malgré quelques bonnes intentions en première période. Quelques dribbles prometteurs, mais Augustine ne joue pas assez libéré offensivement. On attend encore qu’il débloque son compteur buts.

Ibrahim Sissoko (5)

Sissoko a imposé sa présence physique face à la défense montpelliéraine, mais sans véritablement inquiéter le gardien adverse. Il a épuisé ses adversaires, mais n’a pas réussi à concrétiser cette domination faute de ballons exploitables.

Zuriko Davitashvili (4)

Zuriko Davitashvili a connu une soirée compliquée. De retour de sélection, il semblait émoussé et a été contraint de jouer un rôle plus défensif qu’à l’accoutumée, limitant son influence offensive. Un match à oublier.

Joueur du match :

Yunis Abdelhamid (6)

Attendu au tournant après plusieurs matchs d'absence, Yunis Abdelhamid a répondu présent. Malgré des sifflets au moment de l’annonce des compositions, il a livré une performance rassurante, ponctuée par une intervention de grande classe face à Téji Savanier. S’il retrouve la confiance, Abdelhamid pourrait redevenir un pilier de la défense stéphanoise.

L'entraîneur de l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (5)

Olivier Dall’Oglio a aligné un onze sans surprise, mais les consignes défensives données à ses joueurs ont poussé l’équipe à subir face au dernier du championnat. Malgré la victoire, la gestion tactique du coach stéphanois interroge, surtout dans un Geoffroy-Guichard presque plein où le public espérait voir davantage de maîtrise.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.