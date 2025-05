L’AS Saint-Étienne sera fièrement représentée lors du Championnat d’Europe U17 2025 en Albanie grâce aux convocations de Paul Eymard et Djilyan N’Guessan (France). Une récompense méritée pour la formation stéphanoise.

Le sélectionneur de l’équipe de France U17, José Alcocer, a dévoilé sa liste des 20 joueurs retenus pour l’Euro 2025 qui se déroulera en Albanie du 12 mai au 2 juin. Parmi eux, deux jeunes espoirs issus du centre de formation de l’AS Saint-Étienne : Paul Eymard (voir son portrait ici), milieu de terrain né le 5 janvier 2008, et Djilyan N’Guessan, attaquant né le 30 août 2008. Une double convocation qui confirme l’excellence du travail de formation des Verts, reconnu à l’échelle nationale.

Paul Eymard, un milieu prometteur pour la France

Paul Eymard n’a cessé de progresser cette saison avec les équipes de jeunes de l’ASSE. Milieu relayeur à l’intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, il s’est illustré par sa vision, sa capacité à casser les lignes et sa régularité. Sa présence dans la liste tricolore est une reconnaissance logique de ses performances. Il pourrait jouer un rôle clé dans l’entrejeu des Bleuets face à l’Allemagne, au Portugal et à l’Albanie, les adversaires du groupe.

Djilyan N’Guessan, la flèche offensive des Verts

Davantage connu du grand public, Djilyan N’Guessan est une véritable pépite offensive. Doté d’une belle explosivité et d’un bon sens du but, il a brillé cette saison en équipe de France mais aussi en s'offrant ses premières minutes avec le groupe pro. Sa polyvalence sur le front de l’attaque pourrait être un atout précieux pour les Bleuets dans une compétition relevée. Sa convocation confirme que l’ASSE sait aussi dénicher et faire progresser des profils offensifs modernes.

Une belle vitrine pour la formation stéphanoise

Ces deux sélections renforcent la position de l’AS Saint-Étienne comme l’un des clubs les plus formateurs de France. En misant sur des talents locaux et en leur offrant les moyens de s’épanouir, le club récolte les fruits d’un travail patient. Une dynamique à poursuivre pour redevenir une place forte du football français.