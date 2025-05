À deux journées de la fin du championnat, l’ASSE joue sa peau à Reims ce samedi. En conférence de presse, Eirik Horneland n’a pas fait de détour : seul un succès peut maintenir en vie l’espoir de barrages. Les Verts, à quatre longueurs du Havre, sont au bord du précipice. Mais l’entraîneur stéphanois croit encore à l’exploit.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Des regrets de ne pas fermer le jeu comme l’a fait Samba Diawara ? Non, je n'ai pas de regrets sur la manière dont on aborde les matchs. Je sais que si on est venu me chercher, c'est pour ce style de football que j'aime faire pratiquer à mes équipes. Je suis un coach qui aime les équipes offensives, qui aime les équipes créatives, qui veut avoir de l'ambition dans la manière de jouer. Et je pense de toute façon que si on attaque bien, si on défend plus haut sur le terrain, c'est aussi une manière de gagner des rencontres. Et sur l'ensemble de la saison, on peut voir que l'équipe a pratiqué différents styles de football, parfois plus défensifs et maintenant plus offensifs depuis mon arrivée. On voit finalement que les résultats ont été à peu près similaires. Donc moi, je n'ai pas de regrets sur la manière d'aborder les rencontres. C'est mon choix, c'est mon opinion. Et cette différence dans la manière d'aborder les rencontres, je ne changerai rien."

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : Reims-ASSE, une opposition de philosophie de jeu ? "Non, je pense pas que ce soit un affrontement entre deux philosophies différentes. Je pense pas qu'on puisse voir Reims comme une équipe très défensive. Ils ont vraiment des joueurs offensifs très intéressants, des vraies bonnes combinaisons entre les joueurs. Je pense qu'ils ont plutôt un bloc plus compact que le nôtre et c'est ce qui fait la différence entre eux et nous.

Et pour moi, ce qui fait la beauté du football, c'est justement ces manières d'aborder les rencontres différentes, ces manières de jouer différentes. Si toutes les équipes jouaient de la même manière, on s'ennuierait certainement. Cette manière d'aborder les rencontres différentes, c'est ce qui donne toute la dynamique au match de football."

Barragiste à votre arrivée, relégable depuis, un échec ? "Je trouve qu'on s'est amélioré sur beaucoup de secteurs de jeu. Malheureusement, cette amélioration ne s'est pas traduite par des résultats. C'est le dilemme auquel on fait face, cette progression sur le terrain, mais pas spécialement au classement. Ce n'est pas tout à fait une réussite pour le moment."