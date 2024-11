C'est un duel de club formateur entre l'ASSE et Clermont. En effet, les deux équipes sont en difficulté en ce début de championnat et figurent dans la zone rouge. Ayant la volonté de s'y extraire, le match du jour a une importance particulière. Voici le live vidéo de la rencontre de national 3 entre la réserve des Verts et celle du Clermont foot 73.