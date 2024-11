L’ASSE se rend à Nice pour affronter le Cavigal dans un match au sommet du championnat de la poule D des U17 nationaux. Les Verts seront opposés à une équipe qui leur pose régulièrement des difficultés. Pour conserver leur position de leaders, les joueurs de David Le Moal n'ont pas d'autre option que de s’imposer. Voici le résumé de la rencontre, disputée ce dimanche à 11h et fait grâce au live de Poteaux-carrés.

La compo de l'ASSE

Colombet - Teillol, Kasia, N. Mouton, Lengue - Charros, Traore, Aini - Fuleki, Epanya, Toty.

Sont entrés en jeu : Mansouri, Lutin, Thouilleux.

Résumé de la rencontre

Combat intense

C'est une équipe très jeune qui se présentait pour ce choc de U17 national. Avec une attaque New look composé du trio Epanya, Toty et Fuleki, l'ASSE avait du pain sur la planche.

Le match ne commence pas comme espéré. Les locaux vont ouvrir le score suite à un centre repris par l'avant-centre niçois. Dommage, Maxime Lengue avait touché la barre transversale peu de temps avant. Heureusement, Mylan Toty va égaliser d'une belle frappe pied droit après un service de Traoré. Il remet les deux équipes à égalité grâce à son premier but en U17 national. 1-1, c'est le score à la mi-temps d'un match animé où les nicois posent de vrais problèmes à nos Verts.

Une seconde animée

L'entame de la seconde période est bonne pour les joueurs de David Le Moal. Toutefois, ce sont les locaux qui vont reprendre l'avantage après 10 minutes de jeu. Le match est moins emballé et le coach stéphanois entre deux nouvelles cartouches avec Lutin et Mansouri. Mylan Toty va remettre une seconde fois les deux équipes à égalité sur un service de Lutin Zidee. Dans les ultimes instants de la rencontre, Ilyes Mansouri marque le troisième but stéphanois ! Le coup de coaching parfait avec les deux entrants qui se montrent décisifs. Malheureusement, les locaux vont revenir à la dernière action. 3-3, c'est le score final !

Lors de leur prochaine rencontre, les Verts accueilleront Air Bel, un club de la banlieue marseillaise actuellement en milieu de tableau, occupant une honorable 7e place à égalité de points avec l’Olympique Lyonnais. Les Verts entament ainsi la dernière ligne droite de la phase aller, avec trois matchs restants avant le début de la phase retour, qui s’ouvrira par le derby face à l’OL sur le terrain lyonnais.

