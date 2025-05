C’est un immense soulagement qu’ont exprimé les joueuses et supporters de l’ASSE le 23 avril dernier, peu avant 23h. En égalisant dans les toutes dernières secondes de leur rencontre face à Strasbourg, les Vertes ont décroché le point qui leur manquait pour assurer leur maintien en Arkema Première Ligue. Le rideau tombera sur cette saison le 7 mai à 17h, avec un ultime déplacement sur la pelouse de l’En Avant Guingamp.

Ce point pris in extremis face à Strasbourg change tout pour l’ASSE. Sans cette égalisation salvatrice, tout restait à jouer pour cette dernière journée du championnat. Alors que les Stéphanoises affronteront Guingamp, Strasbourg recevra Reims. Le perdant de cette confrontation descendra en Seconde Ligue, rejoignant ainsi Guingamp, déjà relégué. Marc-Antoine Brihat, entraîneur des Vertes, n’a pas caché son émotion après cette issue heureuse :

« Le football, ce sont des émotions. On passe par tout un tas d'émotions. On marque à la la fin, 94e. J'ai vraiment aimé l'apport de ce public qui a poussé les filles jusqu'à la fin. J'ai aussi aimé que les joueuses puissent célébrer avec les supporters à la fin. C'est une belle fin. L'objectif était de se maintenir et, ce, depuis le début de la saison. Il est atteint. On aurait aimé que cela se fasse un peu plus vite dans la saison mais il faut retenir le positif et savourer. »

L’ASSE peut-elle finir en beauté en Bretagne ?

Il faut remonter au 7 décembre dernier pour retrouver trace d’une victoire en championnat pour l’ASSE. Ce jour-là, les Vertes s’étaient imposées 2-0... face à Guingamp. Le hasard du calendrier les remet aujourd’hui face à cette même équipe, lanterne rouge et déjà condamnée à la relégation, avec seulement six points au compteur.

Malgré ce contexte, Guingamp aura à cœur de bien terminer sa saison devant son public. Mais côté stéphanois, l’enjeu est tout autre : mettre fin à une série noire de cinq mois sans succès. Ce dernier match représente une belle opportunité de repartir sur une note positive et de préparer au mieux l’exercice 2025-2026.

Ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi sera donné à 17h ce 7 mai, avec Samuel Braure comme délégué principal et Lionel Mériel comme adjoint.