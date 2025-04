Ce mercredi soir, les joueuses de l'ASSE recevaient le Racing Club de Strasbourg. Une affiche très importante pour les deux équipes qui luttent pour le maintien. À deux journées de la fin, tout était encore possible avant la rencontre !

Avant la rencontre, les strasbourgeoises se situaient juste derrière l'ASSE. C'est la preuve que ce match s'annonçait réellement incertain. Présente en conférence de presse avant la rencontre, Amandine Pierre-Louis évoquait l'importance de cette dernière rencontre à domicile :

"Il faut aborder ce match avec confiance et s’assurer qu’on reste concentrées sur l’objectif. Il faut compter les unes sur les autres et que l’effectif donne le meilleur de lui. Le stress de la performance ? On l’a avant chaque match, c’est normal quand tu es athlète de haut niveau. Ce stress, il faut l’utiliser pour performer, donner un bon match au public et aller chercher notre maintien."

La composition de l'ASSE

👥 Le XI de départ des Vertes pour #ASSERCSA ! La dernière à la maison 🏠💚 pic.twitter.com/zK7gDClWe1 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) April 23, 2025

Première mi-temps

L'entame de rencontre est clairement en faveur des strasbourgeoises qui ne mette pas longtemps à ouvrir le score. Deux minutes plus tard, Maryne Gignoux parvient à s'interposer pour sauver le second but. Que ces premières minutes sont difficiles pour les joueuses de l'ASSE. À la 23 ème minute de la partie ; l'ASSE réagit. Cindy Caputo se retrouve dans le but, la gardienne de Strasbourg s'interpose. Les Vertes insistent, mais ça ne rentre pas. La seconde partie de la première période est plus équilibrée, sans véritables occasions pour les deux équipes. Toutefois, une est quand même à mettre à l'actif des alsaciennes.

Seconde mi-temps

Marc-Antoine Brihat effectue un premier changement, Sarah Stratigakis remplace Lisa Martinez. Le jeu est très ouvert. Chacune des deux équipes peut marquer. Tout s'emballe après l'heure de jeu lorsque Maryne Gignoux effectue une belle parade. Faustine Bataillard sauve ensuite l'ASSE sur sa ligne de but. Sur l'action qui suit, l'ASSE remonte le ballon. Cindy Caputo tente par la suite une frappe, détourné en corner. C'est l'ASSE qui se montre plus pressante, un seul point suffit, il faut absolument marquer. Sarah Stratigakis frappe à son tour. Le ballon contré arrive tranquillement dans les gants de la gardienne. Les Vertes enchaînent. La frappe suivante est signée Cindy Caputo, mais elle passe à côté. Le but finit par arriver, il est signé Sarah Cambot durant le temps additionnel ! Les Vertes sont officiellement maintenues, mais que ce fut difficile.