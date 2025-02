Le mercato peine à s'emballer du côté du Forez. Pour l'heure, seul Irvin Cardona a rejoint l'ASSE. L'attaquant s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Je suis vraiment content d’être de retour. Très content parce que ça m'a manqué. Mes coéquipiers, les supporters, l'ambiance qu'il y a dans le stade, ça m'a manqué.

Toutes ces expériences de courtes durées ? Ce n'est pas facile, ça fait beaucoup de déménagement. Mais, aujourd'hui, je suis heureux d'être ici et c'est le plus important. Physiquement, je pense que je suis plus avancé qu’à mon arrive il y a un an. L'année dernière, quand je suis arrivé, je ne jouais pas. Là, j'ai quand même joué quelques matchs. Je me suis entraîné tous les jours avec le groupe, à part la dernière semaine où j'ai été mis un peu à l'écart."

Cardona n'attendait que ça

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "Les discussions avançaient bien, ils ne voulaient peut-être pas prendre de risques. On va tout faire pour performer rapidement. Je suis là pour tout donner, pour aider l'équipe du mieux que je peux. Et puis, si je dois marquer ce week-end, je marquerai ce week-end. Si ce sera le week-end prochain, ce sera le week-end prochain. Mais en tout cas, je donnerai tout, c'est sûr.

Acclimatation express ? Oui, forcément. Ça aide aussi d'arriver dans un groupe qu'on connaît déjà. Ça facilite les actions dans le jeu, à l'entraînement aussi. Mais de ce que je vois actuellement, les joueurs vont tous dans le même sens. Ils ont la même idée de jeu et je pense que c'est ce que le coach a voulu installer et ça se voit. Le coach impose un rythme très important aux entraînements. Je l'ai ressenti tout de suite.

Ça a beaucoup changé. Il y a pas mal de nouveaux joueurs devant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à moi de gagner ma place. C'est à moi d'être bon aux entraînements et d'être bon sur le terrain. Et puis, on verra comment ça se passera dans le futur."