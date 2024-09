Les acteurs du monde du football sont souvent la cible de critiques. Certaines viennent d’anciens du métiers. D’autres de supporters ou de personnes médiatisées qui n’ont jamais joué à haut niveau. De quoi en agacer certains. L’ancien entraîneur de l’ASSE, Pascal Dupraz s’est plaint en interwiew de certaines critiques à son égard.

Un passage à l’ASSE qui restera dans les anales

Pascal Dupraz n’est resté que 6 mois dans le forez en tant que coach de l’ASSE. L’entraîneur avait pour mission d’éviter la relégation du club en Ligue 2. Suite au renvoi de Claude Puel, il avait pris le relai à la tête du club ligérien. Connu pour être un « pompier de service », il n’aura pas vraiment éteint le feu dans le Forez.

Après avoir quitté la dernière place puis la zone rouge, l’ASSE retombera dans ses travers. Malgré une communication et des propos sereins, le coach savoyard n’empêchera pas le retour des Verts en Ligue 2. Son équipe ne fera pas mieux que la 18ème place et s’inclinera en barrage contre Auxerre. L’échec de la mission maintien marquera le départ de Pascal Dupraz.

Certaines critiques ne passent pas chez Dupraz

Invité dans Le Mouv’, Pascal Dupraz a évoqué son altercation avec Daniel Riolo il y a quelques années. Le journaliste de RMC avait critiqué à plusieurs reprises l’entraîneur de Toulouse. Daniel Riolo avait même traité l’entraîneur de saucisson.

Il en a profité pour avoir des mots sur les critiques dans le football, surtout sur celles venant de personnes extérieures : « J’ai pas compris en fait pourquoi il s’en prenait toujours à moi. Je comprends pas. J’ai entendu qu’il me traitait de menteur. De menteur par rapport à quoi ? Je sais pas. En fait, je le connais pas. J’ai simplement appris à le connaître. J’ai rien contre lui. Mais apparemment, il a tout contre moi. Mais c’est comme ça. C’est la vie… J’ai contribué à son succès. Voilà. Il était toujours en train de me découper tout le temps, dès que j’ouvre ma gueule, il me découpe, il me découpe, il me découpe. Il y a des gens comme ça, qui ont le savoir sur le métier, que j’ai l’humilité de considérer très difficile à maîtriser. Plus je suis dans le football, plus j’ai le sentiment de le connaître, moins je le connais. Et il y a des gens qui n’ont jamais été dans le foot, mais qui le connaissent parfaitement, mieux que nous »