Depuis plusieurs jours, Taëryne Job dispute l’Euro U19 Féminin avec la France. Secondes de leur groupe derrière l’Angleterre, les françaises se sont qualifiées en demi-finale et affrontaient les Pays-Bas. Un match qui se déroulait ce mercredi en fin de journée.

L’enjeu de cette rencontre était de taille. Se qualifier pour une place en finale et affronter les espagnoles vainqueuses de l’Angleterre un peu plus tôt (3-1). Pour cela, Taëryne Job et les françaises savaient qu’il fallait produire un joli match. Une nouvelle fois, la jeune défenseure de l’ASSE était titulaire sur le côté de la défense.

Les françaises ont été dominatrices sur le nombre de frappes au but dix-huit vs cinq. Mais, malheureusement, tirer n’est pas marquer. L’efficacité n’a pas été en faveur de la France, mais de l’Espagne qui a marqué à deux reprises en première mi-temps. Durant le second acte, les jeunes françaises n’auront pas réussi à revenir. Score final 2-0, et une élimination pour la France qui échoue aux portes de la finale. Taëryne Job est sortie en cours de match.

Résumé par le site de l’Equipe de France

» Les joueuses de Philippe Joly manquent d’efficacité et de lucidité pour recoller (reprise en déséquilibre de Robillard captée 30e, frappe de Rossi qui file à côté du cadre, 35e). La chance ne leur sourit pas non plus sur leur plus grosse occasion du match : une reprise du ventre de Wassa Sangaré, consécutive à un centre de Coutel, repoussée par le poteau (33e).

Les Pays-Bas se détachent juste avant la mi-temps, trouvant les espaces entre les lignes et réalisant les gestes justes. Sur un long dégagement de van der Vliet, van Hensbergen dévie le ballon de la tête pour son avant-centre Danique Tolhoek, servie entre la charnière centrale et qui marque de l’intérieur du droit avec l’aide du poteau gauche (0-2, 42e).

En seconde période, les Françaises tentent de revenir mais la justesse leur fait défaut dans le dernier geste ou l’avant-dernier. Et rien ne veut tourner en leur faveur pas même cette reprise de Lucie Calba, détournée devant sa ligne par de Klonia de la tête (60e) ou cette double occasion en fin de match (Delaby, Autin, 90e). »