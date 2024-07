Il est toujours aussi difficile pour les différents championnats de trouver leur diffuseur. Du côté de la Ligue 2, une solution a été trouvé avec la diffusion des rencontres par beIN Sports. Pour la Ligue 1, concernant les droits TV, des négociations exclusives sont encours avec beIN Sports et DAZN. Enfin, un vrai doute planait sur le National. Une solution semblerait enfin être trouvée, pour le plus grand bonheur des supporters !

Quel diffuseur pour la troisième division française ?

Le championnat de National tient toujours toutes ses promesses. La troisième division du football français fait souvent émerger de jeunes talents. Il faut dire que cette saison, le championnat s’annonce encore plus relevé avec des clubs comme Nîmes, Sochaux, Le Mans, Dijon, Nancy et rassemblement Bordeaux…

La date de reprises est programmée au vendredi 16 août. Ce sera l’occasion de voir évoluer le jeune stéphanois Darling Bladi prêté cette saison du côté de Bourg en Bresse. Un appel d’offre pour la retransmission du championnat de National sur la période 2024-2029 avait été lancé. Mais, grande désillusion de ce côté, puisqu’aucun diffuseur ne s’est manifesté

Droits TV : Le National finalement gratuit ?

De son côté, La Provence apporte des précisions supplémentaires.

» D’après nos informations, en début de semaine, le COMEX de la FFF, qui espère toujours trouver un diffuseur, aurait toutefois bien dégagé l’enveloppe nécessaire pour autofinancer la diffusion de l’ensemble des matches des clubs de National pour la saison 2024-25, toujours le vendredi. Reste à savoir s’il y aura ou non un match décalé, si oui via quel support ?[…] Autre indice permettant de croire à l’issue favorable, les sociétés de production qui œuvraient jusqu’à présent pour FFF TV ont activé les contacts avec des commentateurs et cadreurs. «

Il était bien possible de suivre ce championnat l’année dernière sur cette plateforme tout comme une majorité des rencontre de la D1 Arkema désormais rebaptisé Arkema Première Ligue.