Solène Champagnac, capitaine de l'ASSE a accordé une interview au Youtubeur Maanssko. Extraits.

Solène Champagnac (ASSE) : "Capitaine de l'ASSE ? C'est le coach qui m'en parle avant pendant la semaine. Il me dit que je veux faire changer les choses. On enchaînait les défaites, c'était un début de saison qui ne se passait pas super bien. Même si on jouait bien, on n'avait pas forcément les points dans les matchs. C'était Elise Legroux à l'époque. Il me dit « est-ce que tu acceptes d'être capitaine ? » Et là je lui dis « oui, j'accepte ». J'accepte de prendre ce rôle, si tu y tiens, moi je suis prête et j'accepte. Donc au début ça s'est bien passé, je pense que j'ai bien encaissé le truc. Plusieurs filles m'ont bien suivi."

La fierté d'une Capitaine de l'ASSE

Solène Champagnac (ASSE) : "C'est une fierté. J'ai notamment un grand-père, qui est décédé aujourd'hui, mais qui aimait bien les équipes comme ça, notamment Lens, Saint-Etienne, les clubs historiques. C'est le travail. Quand j'ai signé à Saint-Etienne, j'étais fière parce que je pense qu'il aurait été fier de moi, et puis d'être devenu capitaine en plus, c'est un petit clin d'œil aussi pour lui. L'ASSE reste des clubs emblématiques et même moi, je le vois dans les regards dans mon village les gens souvent. Je vais boire le café au bar au village et je connais tous les vieux et ils m'en parlent tous. C'était les années. Ils sont contents pour moi, ils sont fiers et je le vois dans leurs yeux. Je le vois dans les yeux des gens et c'est beau."

Une équipe de caractère

Solène Champagnac (ASSE) : "Je pense qu'on a une équipe de caractère. Oui, parce qu'il y avait des étrangères qui, comme elles ne parlaient pas la même langue, ça se voyait moins. Mais là, on a une équipe de caractère et on le sait. On est l'une des équipes avec le plus de carton jaune. Déjà, ça reflète un peu ce que tu fais sur le terrain. Je pense qu'on a une équipe de caractère. On ne veut pas perdre.

Tu regardes le match contre Nantes, on marque au bout de cinq minutes. Il faut avoir du caractère justement pour tenir 85 minutes après, à se déchirer comme des chiens comme PFC ici à la maison. Pendant 90 minutes, tu tiens 0-0. Je pense que si tu n'as pas le caractère de chaque fille, tu craques et tu prends des buts. Je pense que chacune, avec son caractère, ça apporte."

Une équipe qui aime la pression ?

Solène Champagnac (ASSE) : "Je le sais parce qu'il y a plusieurs coachs qui avant de nous jouer disent « dégoupille vite, faites les dégoupiller, ils vont sortir de leur match et tout ». Alors qu'en fait pas du tout. On dégoupille vite mais c'est ce qui nous aide aussi à performer, c'est qu'on dégoupille vite, mais on sait se canaliser. On va tout donner justement sur le terrain et pas en dégoupillant et se faire exclure quoi."