Après une victoire précieuse face à Montpellier, l'ASSE espère entamer une série du côté de Rennes. Dylan Batubinsika et les siens affronteront le SRFC ce samedi à 17 heures. L'international congolais s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extrait.

"C'est dur de perdre sa place, c'est dur de se remettre en question" (Dylan Batubinsika, défenseur de l'ASSE avant le match contre Rennes)

Deux matchs sur le banc pour cogiter ? "Je me suis remis en question après les deux matchs que j'ai passés sur le banc. Comment ça s'est passé ? J'ai essayé de savoir ce que j'avais fait de moins bien, là où je devais peut-être m'améliorer ou peut-être changer certaines choses. Après, c'est le travail, une remise en question. C'est dur. C'est dur de perdre sa place, c'est dur de se remettre en question. Quand ça va moins bien, on a tendance à tout remettre en question justement. Parfois c'est le piège parce qu'au final on perd de la confiance, on perd du rythme et tout ce qui s'ensuit. Donc, oui, ce n'est pas facile.

Mais après, c'est notre travail. Nous, en tant que joueurs, on est amené à vivre ce genre de choses depuis tout jeune. Du coup, on a, je pense, une faculté, chacun d'entre nous, à gérer ce genre de situation. En l'occurrence, ce n'était peut-être pas des choses que je faisais moins bien, mais peut-être des choses qui me manquaient dans mon jeu, peut-être pour apporter une plus-value à l'équipe et aussi d'un point de vue personnel, d'être peut-être un peu plus de concentration et un peu plus aussi de leadership au sein de la défense."

Est-ce que tu regardes, tes stats personnelles ? "Non, j'ai l'habitude de regarder mes matchs, de regarder ce que je fais. Après, les stats personnelles, je ne les regarde pas. Parfois, on m'en fait part. Mais ce n'est pas quelque chose que je recherche."

Dans les meilleurs joueurs de L1 en interceptions et les moins bons dans la relance, le savais-tu ? "Dans les interceptions, non. Enfin, oui, c'est flatteur en tout cas, à mon poste en tout cas. Et oui, dans la relance, forcément, justement, ça fait partie d'un des aspects que j'ai essayé en tout cas jusqu'à présent de changer. Notamment, dans la remise en question qu'on parlait précédemment. Je pense que je dois prendre plus confiance et surtout prendre plus le jeu à mon compte. Je pense que je vais me contenter de faire le strict minimum et c'est pourquoi peut-être cette statistique est sortie. Mais on va y remédier."

"Je préfère peut-être même marquer ici qu'en équipe nationale (sic)."

Buteur avec le Congo, être plus décisif avec l’ASSE ? "Oui, le coach, à la base, j'ai un style assez offensif en général, surtout à l'entraînement, mais j'ai eu du mal jusqu'à présent dans ma carrière à le projeter sur les matchs officiels et en compétition. Mais encore une fois, ça vient avec la confiance et ne pas trop se prendre la tête, jouer et faire ce qu'on sait faire. Ça vient aussi avec les statistiques. J'aimerais avoir beaucoup plus de statistiques offensivement et marquer peut-être plus de buts. C'était beau et bien pour moi de marquer en équipe nationale mon premier but au niveau international. Maintenant, il faut le retranscrire ici à l’ASSE, je préfère peut-être même marquer ici qu'en équipe nationale (sic)."

Qualifié pour la CAN, CAN 2025 un objectif ? "C'est sûr, c'est sûr. Pour l'avoir vécu une fois, j'ai eu le plaisir de pouvoir, j'espère y être, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir être qualifié à nouveau avec l'équipe nationale. On était très contents, on a fait un sans-faute lors des quatre premiers matchs. Du coup, ça nous a permis d'aborder sereinement ce dernier rassemblement. Maintenant, on va se préparer. On a déjà les qualifications pour la Coupe du Monde avant. On grandit en tant qu'équipe, en tant que nation. On espère faire un meilleur résultat que la CAN précédente."

Une expérience en plus, la sélection nationale ? "Oui, c'est exactement ça. C'est de l'expérience, du plaisir. Ça aéré l'esprit un petit peu parce qu'au final, c'est une période où je ne suis pas en club dans mon quotidien. Je sors de mon quotidien et ça permet de me ressourcer aussi, même s'il y a des objectifs sportifs et très importants aussi. Mais oui, c'est un des aspects positifs que j'ai à partir en sélection."