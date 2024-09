La saison d’Arkema Première Ligue commence ce week-end. Nouvelle défenseure de l’ASSE, Easther Mayi Kith livre ses premières impressions sur son nouveau club. L’internationale camerounaise s’est livré lors de l’émission 100 % Sainté sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

A propos de son intégration à l’ASSE

» Je connaissais déjà le coach, donc mon intégration a été plus facile. Je connaissais aussi beaucoup de joueuses, et le fait que les nouveaux actionnaires accordent une grande importance au football féminin m’a beaucoup plu. Mon premier contrat professionnel était en France, où j’ai eu l’occasion de travailler avec ce coach.

La préparation s’est très bien passée. Nous avons bien adhéré au projet du coach, tant tactiquement que physiquement. On a beaucoup travaillé, et cela nous a permis de créer une bonne cohésion entre nous, les filles. Globalement, ça a été une préparation réussie.

Les résultats sont positifs dans l’ensemble. Même si nous avons terminé sur une défaite, cela nous a permis de faire les derniers ajustements avant le week-end. Tactiquement, nous devons encore peaufiner certains aspects pour mieux contrer les autres équipes, notamment sur de nouvelles formations. Mais offensivement et défensivement, nous avons pu évaluer où nous en sommes.

Mon objectif principal est de m’imposer défensivement. Je dois être plus vocale sur la ligne arrière et apporter mon expérience aux joueuses. En plus de cela, je veux être physique et contribuer à solidifier notre défense.

Le football féminin évolue énormément à travers le monde, et j’ai beaucoup aimé mes expériences à l’étranger. Le football continue de grandir, et c’est une belle période pour être impliqué dans ce sport.

Easther Mayi Kith veut s’appuyer sur le travail de la saison passée

Cette année, notre objectif est de nous faire une place parmi les grosses équipes du championnat. Nous voulons confirmer la bonne saison que les filles ont réalisée l’année dernière, tout en continuant à développer notre jeu. Elles ont dépassé les attentes, et nous espérons faire de même cette saison.

Il y a évidemment le Paris Saint-Germain, ainsi que le Paris FC qui monte en puissance. Ce sont des équipes de référence avec lesquelles nous allons essayer de rivaliser pour la prochaine saison.

J’ai suivi les matchs de Ligue 1 de l’ASSE, notamment ceux contre l’OL. J’ai pu observer ce qui s’était passé la dernière fois, d’autant plus que je connais bien l’équipe.

Je connaissais déjà les deux Canadiennes, Alexandria et Amandine. Comme je l’ai dit, j’étais à Montpellier avant, donc je connaissais aussi Solène, Fiona et Lisa. Cela facilite beaucoup les choses. Quand j’étais à l’étranger, j’étais souvent seule sans repères, donc revenir ici avec des visages familiers, c’est vraiment apaisant.

Reims a fait une bonne saison l’année dernière, donc on savait que ça n’allait pas être facile. Nous avons déjà une idée de ce dont ils sont capables, et nous allons nous appuyer sur cela pour le prochain match. «