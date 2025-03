Battues lourdement par l’Olympique Lyonnais (0-5) à Geoffroy-Guichard, les féminines de l’ASSE affichent néanmoins un état d’esprit combatif et des promesses pour la suite. Marc-Antoine Brihat reste concentré sur l’objectif maintien.

La marche était haute, peut-être trop haute, face à l’ogre lyonnais. Ce samedi, dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, les Vertes se sont inclinées logiquement (0-5) face à l’OL. Pourtant, malgré ce score sans appel, tout n’est pas à jeter pour les Stéphanoises. L’entraîneur Marc-Antoine Brihat préfère retenir les bonnes séquences et les enseignements en vue du sprint final pour le maintien.

Un adversaire redoutable pour l'ASSE

Affronter Lyon est toujours un défi colossal. Même avec une équipe remaniée, les Lyonnaises conservent une maîtrise impressionnante. Brihat l’a souligné en conférence de presse : « C’est un très bel effectif. Même si elles ont fait tourner, cela reste une grande équipe. » Le premier but encaissé rapidement a compliqué la tâche des Vertes. Toutefois, l’entraîneur salue la réaction de son équipe en seconde période : « Je vais retenir le positif, notamment les entrées de Cindy Caputo et Adèle Connesson qui nous ont apporté du liant. » Le coach regrette simplement que ses joueuses n’aient pas su concrétiser leurs efforts par un but.

Geoffroy-Guichard, un symbole fort pour l’ASSE Féminines

Malgré la défaite, évoluer dans l’enceinte mythique des Verts reste une fierté pour l’équipe. « C’est toujours un honneur de jouer dans ce stade. Une belle mise en avant du football féminin », confie Brihat. Il formule également le souhait que Saint-Étienne puisse, à l’avenir, accueillir des adversaires plus abordables à domicile, afin de maximiser ses chances de succès tout en promouvant la section féminine.

Objectif Paris et le maintien en ligne de mire pour les Vertes

Le calendrier ne laisse que peu de répit aux Stéphanoises. Prochain rendez-vous : un déplacement périlleux au PSG. Un défi que Brihat aborde avec lucidité mais optimisme : « Nous avons prouvé en Coupe de France que nous pouvions rivaliser avec elles. Si nous y allons avec la bonne mentalité, un résultat positif est possible. »

Classement

Lyon – 52 pts (17V, 1N, 0D) | BP : 82 | BC : 5 | DB : +77 PSG – 42 pts (13V, 3N, 2D) | BP : 42 | BC : 12 | DB : +30 Paris FC – 41 pts (12V, 5N, 1D) | BP : 52 | BC : 9 | DB : +43 Dijon – 33 pts (10V, 3N, 5D) | BP : 30 | BC : 24 | DB : +6 FCF91 Féminin – 30 pts (8V, 6N, 4D) | BP : 35 | BC : 20 | DB : +15 Montpellier – 26 pts (8V, 2N, 8D) | BP : 29 | BC : 32 | DB : -3 Nantes – 23 pts (5V, 8N, 5D) | BP : 17 | BC : 20 | DB : -3 Le Havre (Le HAC) – 18 pts (5V, 3N, 10D) | BP : 18 | BC : 36 | DB : -18 ASSE Féminine – 16 pts (5V, 1N, 12D) | BP : 13 | BC : 51 | DB : -38 Stade de Reims – 11 pts (3V, 2N, 13D) | BP : 21 | BC : 40 | DB : -19 Strasbourg – 9 pts (2V, 3N, 13D) | BP : 16 | BC : 40 | DB : -24 Guingamp – 3 pts (1V, 0N, 17D) | BP : 9 | BC : 75 | DB : -66

Source : ASSE.fr