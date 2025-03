Recruté l’été dernier par l’ASSE, Ben Old vient de valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande. Un Stéphanois devrait donc présent sur la scène mondiale.

Ce lundi 24 mars à Auckland, la Nouvelle-Zélande a scellé sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 en dominant la Nouvelle-Calédonie (3-0). Derrière ce succès sans appel, un nom résonne particulièrement fort dans les travées de Geoffroy-Guichard : celui de Ben Old. Arrivé dans le Forez lors du dernier mercato estival, le milieu offensif néo-zélandais portera les couleurs des All Whites lors du plus grand rendez-vous footballistique mondial.

Absent de cette finale OFC pour cause de blessure, Ben Old n’en reste pas moins un élément essentiel du dispositif néo-zélandais. À 22 ans, il s'impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération. Son retour à l'entraînement avec les Verts ces dernières semaines tombent à point nommé : il devrait être dans le groupe qui affrontera le Paris Saint-Germain ce week-end. Il devra retrouver son niveau dans les semaines et mois à venir avant de réintégrer pleinement les All Whites.

Ben Old, pilier des All Whites et fierté de l'ASSE

Depuis sa signature l’été dernier, Ben Old s’adapte progressivement aux exigences du football français. Son profil technique et sa vitesse ont séduit les recruteurs stéphanois, convaincus de son potentiel à long terme. Sa participation à la Coupe du Monde 2026 vient déjà valider ce choix.

Avec trois participations désormais (1982, 2010 et bientôt 2026), la Nouvelle-Zélande s’affiche sur la carte du football mondial, et l’ASSE pourra se féliciter d'y être représentée.

Une Coupe du Monde 2026 aux couleurs vertes ?

Avec 48 nations qualifiées pour la prochaine édition, cette Coupe du Monde en Amérique du Nord s’annonce plus ouverte que jamais. Et pour les Verts, c’est une opportunité unique : voir un Stéphanois défendre les couleurs de son pays sur la scène internationale.

Ben Old, sous contrat jusqu’en 2027, aura ainsi l’occasion de se préparer idéalement avec l’ASSE, de briller en Ligue 1, avant de revêtir le maillot blanc frappé de la fougère d'argent. Une perspective enthousiasmante tant pour le joueur que pour tout le peuple vert, qui suivra avec attention le parcours de son milieu en Amérique du Nord.

Mais avant de rêver au Mondial, Ben Old devra d’abord peser face au PSG ce week-end, pour aider les Stéphanois à atteindre leurs objectifs domestiques. Un défi à la hauteur de son talent.

Source : FIFA.com