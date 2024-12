Comme chaque semaine, coup d'œil sur le week-end des anciens Verts ! Comme William Saliba, ils sont nombreux à avoir brillé contrairement à l'ASSE ce dimanche. Tour du Globe !

Samy Baghdadi impuissant !

Versailles affrontait ce week-end le surprenant promu de N2 : Boulogne. Ce club surprend en se plaçant à la 3ᵉ place de National juste après être arrivé dans cette division. Du côté de Versailles, l’ambiance n’est pas la même avec le départ récent du coach. Dans ce match, Baghdadi s'illustre en marquant et en faisant une passe décisive. Il va réduire le score en première mi-temps et porter le score à 2-1 après avoir réussi un contrôle dans la surface adverse avant de terminer avec une frappe croisée. Il va avoir la passe décisive sur la feuille de match, mais c’est surtout son coéquipier Mbemba qui permet au club francilien d’égaliser grâce à une superbe frappe. Cependant, ils vont encaisser un but dans la foulée, ce qui va porter le score à 3-2 au final.

Tyron Tormin marque des points

Tormin avait du mal à être décisif, il a marqué deux buts dans les dernières semaines. Ce week-end, son club de Châteauroux affronte Sochaux. C’est un match compliqué et important pour Châteauroux, la lanterne rouge de National. L’ancien stéphanois va réussir à ouvrir le score assez rapidement. Il part de son côté gauche et réussit à passer deux joueurs dans la surface pour terminer de son pied droit. Résultat final, 2-2, plutôt un bon résultat pour Châteauroux face au 5ème du championnat.

Pierre-Emerick Aubameyang enchaîne les buts

5 buts sur les 8 derniers matchs pour Aubame. Il enchaîne les grosses performances et permet à son équipe d’enchaîner aussi les victoires. Ils affrontaient ce week-end un mal classé du championnat. Un match qui va basculer en fin de première mi-temps avec un rouge contre leurs adversaires. L’attaquant gabonais va marquer en début de seconde mi-temps. Il se trouve à la réception d’un centre au deuxième poteau. 3-0 score final, un score net et sans bavure.

https://onefootball.com/fr/video/highlights-al-kholood-0-3-al-qadisiyah-saudi-pro-league-40410133

Krasso et le PFC toujours leader de Ligue 2 !

Le PFC subit la forte pression mise par Lorient dans ce championnat de Ligue 2. Le club parisien reprend enfin sa marche en avant après une série de match nul. Ils se sont relancés face à un mal classé, Ajaccio. L’attaquant Ivoirien va marquer contre son ancien club en toute fin de match dans les arrêts de jeu. Il marque d’un frappe au premier poteau qui mystifie le gardien Corse. Victoire 2-0 pour des parisiens qui conservent donc leur place de leader du championnat.

https://www.beinsports.com/fr-fr/football/ligue-2/articles-video/ligue-2-le-paris-fc-reprend-la-t%C3%AAte-dans-la-temp%C3%AAte-ajaccienne-2024-12-07

William Saliba marque à nouveau sur corner

Après un but sur corner en milieu de semaine, WIlliam Saliba a récidivé ce week-end. Il est trouvé juste devant la ligne de but sur une reprise de Havertz après un corner tiré au 2ᵉ poteau. En l’absence de Gabriel, c’est lui qui est visé sur corner. D’un point de vue collectif, les gunners réalisent une très mauvaise opération en faisant un nul contre Fulham. Ils laissent Chelsea passer devant eux et potentiellement Liverpool à 9 points d’avance. Résultat donc très décevant pour Arsenal et Saliba.