Six mois après un début de saison prometteur, le Stade Malherbe de Caen sombre dans une crise sans précédent. Actuellement 16e sur 18 en Ligue 2, le club normand lutte pour ne pas descendre en National. Une situation alarmante pour une institution qui, il y a encore quelques années, évoluait en Ligue 1. Mais au-delà des résultats sportifs inquiétants, c'est l'ensemble du club qui semble être en péril.

Le malaise est profond, et il se ressent jusque dans les tribunes. Les supporters du SMC, excédés par la gestion du club, n’hésitent plus à afficher leur mécontentement. Des banderoles ont fleuri dans le stade, dénonçant un management jugé désastreux. "Le Stade Malherbe de Caen n’est pas un jouet", scandaient récemment les ultras, fustigeant une direction qu'ils jugent incompétente et déconnectée des réalités du terrain. En l'état, il s'agit de pointer Kylian Mbappé et son clan, propriétaire depuis quelques mois du club normand.

Un déficit structurel inquiétant

Sur le plan financier, la situation est tout aussi préoccupante. Selon Romain Molina qui s'est exprimé dernièrement dans une vidéo sur la situation du SMC, "le club [...] perd entre 9 et 10 millions d'euros minimum par an de déficit structurel, c'est-à-dire que chaque année, il doit vendre pour à peu près la même somme, sinon l’actionnaire doit remettre au pot." Une instabilité financière chronique qui limite considérablement les ambitions sportives du club.

Une gestion sportive chaotique qui remet en question la place de Caen en Ligue 2 ?

Le recrutement estival a également suscité l’incompréhension. Nicolas Seube, entraîneur du club, attendait des renforts spécifiques selon Romain Molina, mais certaines promesses n’ont pas été tenues. L’effectif semble déséquilibré, et les manques criants dans certaines zones du terrain pénalisent lourdement l'équipe.

De plus, la direction du club apparaît confuse et désorganisée. Ziad Hamoud, président du SMC, ne possède pas d’expérience dans le monde du football : "On a mis un président, Ziad Hamoud, [...] qui ensuite a travaillé pour les MBappé. Un président qui ne connaît pas le monde du football. C'est quelqu'un qui vient de la finance, mais en aucun cas qui avait dirigé un club de foot auparavant." Ce n'est pas mieux du côté du poste de directeur sportif à en croire Molina : "Qui fait quoi ? Parce que t’as pas de directeur sportif [...] On va nommer un directeur sportif, mais le directeur sportif n'a pas été nommé, donc en fait, tu savais pas à qui t'adresser. [...] Dans le même temps, t’avais des gens externes. C’est-à-dire que t’as Luis Campos, qui va conseiller un peu Faiza Lamari [...] tout le monde donne son avis, mais au final, il n’y a aucune ligne directrice."

Yann M’Vila, entre frustration et lucidité

Ancien joueur de l’ASSE, Yann M’Vila, aujourd’hui milieu de terrain du SM Caen, a exprimé son désarroi après la défaite face à Annecy (1-0) ce lundi 17 février 2025. Un revers qui en dit long sur les maux du club. "Dans ce genre de rencontre, malheureusement, une erreur se paie cash. Toujours la même m....", a-t-il lâché avec amertume.

M’Vila pointe également le manque d’efficacité offensive de son équipe : "On se procure des actions qu'on doit transformer en occasions, mais on n'y arrive pas. Dans les 30 derniers mètres, on doit faire mieux." Un constat lucide qui reflète l'impuissance actuelle du SMC, englué dans une spirale négative dont il peine à sortir.

L'avenir du Stade Malherbe de Caen et de Yann M'Vila s'annonce incertain en Ligue 2. Crise sportive, tensions internes et déficits financiers : le club normand devra rapidement trouver des solutions pour éviter une relégation qui pourrait être fatale. Michel Der Zakarian a été nommé ce mardi et aura la lourde tache de parvenir à réaliser l'impossible !