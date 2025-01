Alors que le marché des transferts est ouvert depuis 24 jours, aucun mouvement n'a encore été enregistré. Plusieurs noms ont été évoqués dans la presse, mais pour l'heure, rien n'est signé. Les dirigeants stéphanois s’efforcent de renforcer un effectif qui présente des lacunes évidentes. Une situation qui, cependant, ne semble pas inquiéter Eirik Horneland, l'entraîneur de l'ASSE, lequel préfère se concentrer sur les joueurs à sa disposition.

Un, deux discours

En décembre, alors qu’il était encore en poste, Olivier Dall’Oglio déclarait en conférence de presse :

« Je suis très exigeant pour les cadeaux et j’en ai demandé beaucoup. […] Je crois toujours au Père Noël. La priorité, c’est le maintien. Et pour cela, c’est essentiel, essentiel (il insiste), qu’il passe. »

Ce jeudi, son successeur norvégien tenait un discours bien différent :

« Ça ne me dérangerait pas s’il n’y avait pas d’arrivée. J’aime développer les joueurs. Le groupe que l’on a à disposition a le potentiel pour se battre pour le maintien. »

Le contraste est saisissant. Olivier Dall’Oglio, conscient de sa situation contractuelle, savait qu’il avait peu d’espoir de s’inscrire dans la durée avec l’ASSE. Expérimenté, il rappelait régulièrement que son groupe avait besoin de renforts pour réussir la mission maintien.

De son côté, Eirik Horneland n'est pas plus dupe que son prédécesseur. Néanmoins, il comprend que sa mission implique de tirer le meilleur des joueurs déjà présents. Bien sûr, le Norvégien ne refuserait pas l’arrivée de renforts pouvant apporter une véritable plus-value à l’effectif, mais il s’aligne sur la ligne de conduite fixée par ses dirigeants.

Les dirigeants de l'ASSE sur le pont

Le 19 janvier, Loïc Perrin confirmait la volonté et les difficultés rencontrées par l’ASSE cet hiver :

« Pour l’instant, le mercato met du temps à se mettre en place. Forcément, des discussions ont été entamées depuis un moment avec plusieurs profils. Mais c’est la difficulté de ce mercato : on se confronte parfois à des clubs adverses qui ne veulent pas laisser partir leurs joueurs, à des négociations qui peuvent être longues. J’espère qu’il y aura des arrivées, et peut-être des départs d’ici la fin du mercato. Pour l’instant, ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’y a rien d’officiel. »

Lors de ses vœux devant la presse, Ivan Gazidis a également rassuré les supporters :

« Eirik Horneland veut développer les joueurs de l’effectif. Il croit beaucoup en eux. Et nous cherchons à améliorer l’équipe, toujours. Sur ce mercato, nous serons actifs. Il y aura des ajustements. »

Des pistes à suivre, mais l’horloge tourne

L’ASSE cherche encore à recruter entre deux et quatre joueurs d’ici le 3 février. Parmi les dossiers les plus avancés, celui d’Irvin Cardona reste en suspens. Le joueur est dans l’attente d’une issue favorable, mais rien n’est encore acté.

Autre piste sérieuse : Ognjen Mimović, latéral droit de l’Étoile Rouge de Belgrade, âgé de 20 ans. L’ASSE serait prête à verser les 6 millions d’euros demandés par le club serbe. Toutefois, Belgrade préfère patienter jusqu’après son match contre Berne en Ligue des champions, le 29 janvier, une éventuelle victoire ayant des répercussions positives sur ses finances.

Par ailleurs, les Verts espèrent trouver un accord avec le FC Metz pour récupérer le prometteur défenseur Sadibou Sané. En parallèle, ils intensifient leurs efforts pour convaincre Caen de céder leur milieu de terrain défensif Noé Lebreton. Mais la situation n’est pas simple, le Stade Malherbe étant englué dans les profondeurs de la Ligue 2.

Une nécessité d’agir vite à l'ASSE

Il est évident que l’ASSE fera tout son possible pour se montrer active dans les derniers jours du mercato. Cependant, le temps presse. Les dirigeants, s’ils ne veulent pas dépenser sans raison, pourraient être contraints de répondre favorablement aux exigences des clubs vendeurs. Faute de quoi, les Verts pourraient se retrouver en difficulté dans leur quête du maintien.