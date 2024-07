L’histoire dure et se répète depuis maintenant bien trop de saisons. Maintes fois sauvés par des tours de passe-passe opérés par son président, Gérard Lopez, les Girondins de Bordeaux sombre définitivement. Terrible.

Déjà sauvés in-extremis la saison passée, les Bordelais sont cette fois-ci condamnés à payer pour tant d’années de gestion calamiteuse. Après la tentative avortée avec des Américains il y a quelques jours, l’avenir s’est assombri.

Actuellement rétrogradés administrativement par la DNCG en National 1, les Girondins pourraient dégringoler plus bas encore.L’Equipe rappelle ce jour que « Gérard Lopez a exposé les trois scénarios sur la table avant l’audition du club devant la DNCG d’appel, mardi prochain. Il n’a jamais été fait mention du cas de figure selon lequel le propriétaire des Girondins réinjecterait lui-même les 42 M€ nécessaires pour repartir une année de plus en L2. Après avoir investi 60 M€ depuis le rachat du club en 2021, il semble entendu que l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois ne remettra pas la main au pot. »

Bordeaux droit vers les tréfonds du football national !

COMMUNIQUE DU CLUB

« Alors que des discussions avaient repris ces derniers jours, les représentants de FSG ont indiqué hier lundi 22 juillet au FC Girondins de Bordeaux et à son actionnaire leur volonté de ne pas y donner suite malgré les assurances apportées par différentes parties prenantes. Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux, le FC Girondins de Bordeaux s’est désisté de l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la DNCG en date du 9 juillet 2024.

En conséquence, le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du Championnat de National 1 pour la saison 2024/2025 et sera à nouveau convoqué pour présenter son budget devant la DNCG.

La période qui s’ouvre doit permettre au FC Girondins de Bordeaux de revenir plus fort et au plus haut niveau. Le Club et son actionnaire assurent les supporters, et l’ensemble des parties prenantes, de leur volonté de protéger les intérêts du Club. »