Comme chaque semaine, petit tour d'horizon sur les anciens stéphanois qui ont brillé. Plusieurs Ex-joueurs de l'ASSE se sont fait remarquer.

Après l'ASSE, Irvin Cardona se met en marche

L’ancien chouchou du public stéphanois connaît un début de saison assez compliqué, sans but ni passe décisive. Prêté du côté de l’Espanyol Barcelone, Cardona était titulaire ce week-end contre Majorque. Trouvé dans la surface, Cardona à la lucidité de décaler son coéquipier qui termine d’une frappe croisée sans contrôle. Victoire 2-1 au final, 3 points important pour le club qui a du mal en ce début de saison.

Dylan Chambost, le métronome !

Dylan Chambost recommence à faire des passes décisives. Opposés à Philadelphia Union, Chambost et Columbus Crew doivent gagner pour se rapprocher de l’Inter Miami de Lionel Messi. L’ancien stéphanois va permettre à son équipe d’ouvrir le score en déposant un corner sur la tête de Cucho Hernandez. Bis repetita pour inscrire les 3ᵉ but de Columbus Crew, corner de Chambost et tête de Cucho. Victoire 3-2 au final avec un Chambost très précis sur corner.

Denis Bouanga commence mal mais se rattrape bien

LAFC affronte Kansas ce week-end avec Giroud, Bouanga et Lloris pour débuter. Bouanga va commencer par obtenir un pénalty, qu’il va manquer par la suite. Il tire fort plein axe, sans succès. Mais ce pénalty est directement repris, après avoir été repoussé par Martinez. Après un gros travail sur le côté gauche, Bouanga glisse un centre puissant à ras de terre au 2ème poteau pour son coéquipier qui n’a plus qu'à finir à bout portant. 3-0 au final, un score net et sans bavure.

Arnaud Nordin (Ex-ASSE) omniprésent mais impuissant

Montpellier faisait face à Reims ce week-end en Ligue 1. Les champenois vont l’emporter 4-2, ce qui n’arrange pas les affaires de Montpellier qui s’enfonce dans la classement. Le premier but de l’ancien stéphanois est magnifique. Il lance une frappe puissante au 25 mètres, Diouf, le gardien rémois ne peut rien faire et ne plonge même pas. Nordin se bat ensuite dans la surface pour récupérer le ballon et marque ensuite d’une frappe puissante.

Lenny Pintor de retour

Après plusieurs matchs sans Pintor, l’ailier revient et fait une passe décisive en fin de match. Entré à l’heure de jeu, il va mettre à profit son temps de jeu pour pourquoi pas gagner sa place dans cette équipe.

Plus en odeur de sainteté à Angers, Diony se retrouve à jouer avec la réserve. Comme vous pouvez le voir, l’ancien stéphanois rate complètement son pénalty. Image insolite, mais il a quand même inscrit 3 buts en 3 matchs de N3.