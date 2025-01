Ancien de la maison verte, Idriss Saadi a livré un message important pour la suite de sa vie. Portant à 25 reprises le maillot de l'ASSE, il n'a jamais inscrit le moindre but avec l'équipe professionnel.

Un joueur formé à l'ASSE

Idriss Saadi, né en 1992 à Valence, est un footballeur franco-algérien jouant comme attaquant pour Andrézieux-Bouthéon FC. Formé à l'ASSE, il a également évolué à Clermont Foot, Cardiff City, Kortrijk, Strasbourg, Bastia, et CR Belouizdad. Sa carrière a été marquée par des prêts et des blessures, mais aussi par des périodes prolifiques, notamment à Clermont et Kortrijk. International français en jeunes, il choisit l’Algérie en 2017, obtenant deux sélections. Saadi est apprécié pour sa résilience et sa polyvalence, ayant joué dans plusieurs ligues européennes.

L'attaquant a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur comme l'atteste son post sur ses réseaux sociaux.

Le message de Idriss Saadi

"Chers amis, cheres famille, chers coéquipiers, chers supporters,

Aujourd’hui, 1er jour de cette année 2025, un moment particulier et redouté se présente à moi.

Celui où je me tourne vers vous pour marquer la fin d’un gros chapitre de ma vie. Après des années de passion, d’efforts, de victoires et de défaites, j’ai pris la décision de dire au revoir à ce qui a marqué 19 ans de ma vie.

Le chemin parcouru n’a pas été toujours facile, mais il a été immensément enrichissant. Chaque entraînement, chaque match, chaque défi a forgé la personne que je suis aujourd’hui. À travers le football, j’ai appris des valeurs essentielles : le travail, la persévérance, la discipline, mais aussi l’humilité et le respect.

Je voudrais avant tout remercier mes différents clubs, qui ont cru en moi et m’ont poussé.

Un grand merci également à mes coéquipiers, avec qui j’ai partagé des moments inoubliables et dont certains sont devenus beaucoup plus que des coéquipiers.

Merci à tous mes coachs que j’ai pu avoir tout au long de cette humble carrière.

Et biensur Merci à ceux qui vivent cette passion avec nous et font parti intégrante de ce sport,

Je parle de vous SUPPORTERS. Votre soutien, vos encouragements, vos cris de joie ou de déception, nous font vivre des émotions indescriptibles.

Aujourd’hui, je quitte la scène de la compétition, mais je n’oublierai jamais ce qui m’a animé durant toutes ces années : la passion de ce sport, le désir de me surpasser. Ce n’est pas un adieu, mais plutôt un au revoir, car je continuerai à suivre les nouvelles générations et à garder ce lien indéfectible avec ce qui m’a permis de vivre des expériences exceptionnelles.

La retraite sportive, c’est aussi un moment de réflexion, de gratitude, et d’optimisme pour l’avenir. J’entame maintenant une nouvelle étape de ma vie, mais le sport continuera de faire partie de moi, sous une forme ou une autre.

Comme on dit toutes bonnes choses ont une fin et il faut savoir les accepter.

Merci à tous, merci pour tout. À bientôt sur les terrains, ou ailleurs, mais toujours avec cette même passion en moi.

Sportivement,

Saadi Idriss"