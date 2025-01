Pierre-Emerick Aubameyang termine actuellement sa carrière en Arabie Saoudite. Une carrière bien remplie où il aura joué pour les plus grands clubs d'Europe. L'ancien buteur de l'ASSE s'est livré dans les colonnes du New-York Times. De joueur fantasque, le gabonais pense à se réorienter dans le Cinéma. Extraits.

Une soirée marquante

Le 28 août 2022, Pierre-Emerick Aubameyang vivait un moment de calme apparent chez lui à Barcelone, alors que des discussions se poursuivaient concernant un possible transfert à Chelsea. Mais cette soirée prend un tournant dramatique. En pleine soirée, le footballeur gabonais se retrouvait soudainement pris dans un violent braquage à domicile, un événement qui allait marquer sa carrière et sa vie personnelle de façon durable.

Ce qui devait être une soirée tranquille en famille a rapidement dégénéré lorsque son fils aîné est venu lui signaler la présence d'intrus dans leur maison. À ce moment, l'inquiétude a cédé la place à un véritable chaos. « Mon fils aîné est arrivé en courant et m'a dit : 'Papa, il y a des personnes dans la maison'. Je lui ai dit : 'Cache-toi'. » Le vol à main armée a ensuite dégénéré en violence physique lorsque l’un des assaillants a brisé sa mâchoire. Aubameyang, dans un élan de protection pour sa famille, a tenté de défendre sa maison, mais la situation a pris une tournure tragique.

Un traumatisme pour Aubameyang

« Ils sont venus de l'extérieur, où ma femme fumait avec ma cousine et son petit ami. Ils l'ont emmené (le petit ami de la cousine) et sont entrés dans la maison. Ma femme hurlait. Ils avaient une arme à feu. Au même moment, ma belle-sœur était là avec notre petite ». « Je lui ai dit aussi : « Vas-y, essaie de te cacher quelque part ». C’est là que j’ai vu les gars. Ils étaient quatre ou cinq, je crois. L’un d’eux avait une arme et m’a dit : « Descends ». J’ai dit : « Non, non, non. Dis-moi ce que tu veux ». Nous avons discuté et il m’a dit : « Assieds-toi ». J’ai dit : « Non ». C’est à ce moment-là qu’il a commencé à me frapper. J’ai voulu me battre, mais un gars est tombé et a pris mes enfants et ma belle-sœur », dit-il. « À ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire. Si vous faites quelque chose de mal, quelque chose peut leur arriver. Nous avons fouillé la maison et je leur ai donné ce qu’ils voulaient, pour que tout aille bien. Si j'étais seul, pas de problème. Je peux le supporter, car mentalement, je suis préparé à tout dans la vie, grâce à mes parents. Mais quand on a une femme et des enfants, c'est différent. Après cela, les enfants m’ont dit : « Papa, je ne veux pas aller à l’école, j’ai peur qu’il se passe quelque chose là-bas ». Pendant un an, mon petit a dit : « Je ne peux pas dormir seul ». C’était un grand combat. On a toujours ça en tête. »

Un exil pour sa sécurité

Aubameyang et sa famille quittent rapidement Barcelone pour rejoindre Chelsea. Mais cet événement a marqué l'ancien buteur des Verts. « J'y pensais tout le temps. J'ai passé tellement de nuits comme ça : je ne dormais pas du tout, je pensais juste à cette m**de. On fait des cauchemars. Je suis un gars qui, si je ne dors pas bien, je ne vais pas donner (à une équipe de football) ce qu'on attend de moi, je ne vais pas être à mon meilleur… Chaque fois que les enfants sont seuls, ils ont peur. J'ai toujours cette maison, mais je n'y suis pas retournée depuis. Je pense que je vais commencer à la louer parce que mes enfants ne veulent pas aller à Barcelone. Leur école a organisé un voyage là-bas, ils ont dit : "Je n'irai pas". » J’ai fait l’erreur de ne parler à personne. Si j’avais pu parler à quelqu’un, à un thérapeute ou à un psychologue, cela aurait peut-être pu m’aider. Mais je ne voulais rien faire. Pour être honnête, j’étais perdue. »

L'ancien Vert ne le cache pas, s'il a accepté de partir en Arabie Saoudite, c'est aussi pour des raisons de sécurité.