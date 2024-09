L’ASSE réalise un début de saison au mieux mauvais, au pire catastrophique. Hormis la victoire contre Lille et le beau visage affiché à Monaco, le club stéphanois inquiète grandement. La déroute historiquement humiliante à Nice constitue le point d’orgue de cette descente aux enfers. Mais maintenant : que faire ? Un semblant d’équipe-type semblait se dégager au fur et à mesure des matchs, mais Olivier Dall’Oglio doit-il passer par un grand chamboulement de celle-ci pour rebondir ? Analyse chiffrée des temps de jeu.

Un club des six à l’ASSE

Six. C’est le nombre de joueurs qui ont été titularisés lors des cinq premières rencontres de la saison. Ce chiffre, particulièrement élevé pour un début de saison animé par un mercato qui s’est bouclé après trois journée de championnat, témoigne d’une stabilité voulue par Olivier Dall’Oglio. Parmi ces six joueurs, on retrouve bien évidemment le gardien Gautier Larsonneur mais également les deux ailiers Zuriko Davitashvili et Mathieu Cafaro, la paire défensive Yunis Abdelhamid / Dylan Batubinsika, et la révélation stéphanois Mathis Amougou.

Parmi eux, trois joueurs ont disputé l’intégralité des minutes jouées par l’ASSE cette saison (450 minutes) : Gautier Larsonneur, Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid. Cette confiance accordée à ce trio a forcément son pendant : Brice Maubleu (deuxième dans la hiérarchie des gardiens) n’a disputé aucun match, tout comme Anthony Briançon écarté en début de saison et actuellement embêté par des soucis physiques. Mickaël Nadé, lui, qui a signé un nouveau contrat dans son club formateur à la fin du mois de juillet, a du attendre vendredi soir pour disputer ses premières minutes de la saison, suite à une réorganisation tactique d’Olivier Dall’Oglio autour de la 35ème minutes de jeu.

Des recrues plus ou moins bien placées

Derrière ce club des 6, Ibrahim Sissoko est en perte de vitesse depuis l’arrivée de Lucas Stassin, transfert le plus cher de l’histoire de l’ASSE. L’attaquant malien a débuté les 3 premiers matchs de la saison dans la peau d’un titulaire avant d’être relégué sur le banc contre Lille et contre Nice, bien qu’il soit entré plus rapidement que prévu, dès la mi-temps à l’Allianz Riviera. Ibrahim Sissoko est le 7ème et dernier joueur à avoir disputé plus de 300 minutes de jeu depuis le début de saison (309 min).

Derrière, trois joueurs ont cumulé plus de 200 minutes de jeu. Parmi eux, Dennis Appiah (257 min), qui a débuté sa saison en différé au Havre et qui a retrouvé sa place de titulaire du fait de la blessure d’Yvann Maçon. Les deux autres joueurs sont des recrues, Ben Old (232 min), blessé face à Brest, et Pierre Cornud (211), qui a disputé son premier match contre Brest.

À l’inverse, certains joueurs ont eu peu de temps de jeu depuis le début de saison : Nadé (56 min) et Pétrot (61 min) comme nous l’avons évoqué, mais également Lamine Fomba (68 min), Augustine Boakye (51 min), Ibrahima Wadji (45 min) et bien sûr Benjamin Bouchouari (20 min) entré en jeu pour la première fois à Nice. Beau contexte pour une première. Igor Miladinovic et Brice Maubleu sont les deux recrues estivales à ne pas avoir disputé la moindre minute de jeu depuis le début de saison.

Au total, Olivier Dall’Oglio a convoqué 32 joueurs différents dans ses groupes depuis le début de saison. 31 d’entre eux ont vu leur nom sur une feuille de match au minimum, et 27 d’entre eux ont joué depuis le début de saison. Au total, 19 joueurs ont connu au moins une titularisation.

Les temps de jeu de l’ASSE après la 5ème journée