L'ancien capitaine de l’ASSE, Wahbi Khazri, est tout proche de s’engager avec le club saoudien d’Al-Qadsiah. Libre après son départ de Montpellier, le Tunisien s’apprête à relever un ultime défi dans le Golfe.

Après trois saisons peu convaincantes dans l’Hérault, Wahbi Khazri tourne la page montpelliéraine. Arrivé librement en 2022 après la descente de l’AS Saint-Étienne, l’attaquant tunisien n’aura jamais retrouvé son influence du Forez. En 87 apparitions sous les couleurs du MHSC, il n’a inscrit que 6 buts et délivré 3 passes décisives. Un bilan famélique, à l’image de l’instabilité sportive du club.

Titularisé seulement à 43 reprises en Ligue 1, Khazri n’aura pas pu empêcher une nouvelle relégation du club en 2025, trois ans après avoir vécu la même mésaventure avec les Verts. À 34 ans, son avenir semblait s’inscrire loin de la France… et c’est bien ce qui est en train de se confirmer.

Wahbi Khazri (ex-ASSE) vers Al-Qadsiah, un club ambitieux de Saudi Pro League

Selon les informations d’AfricaFoot, l’international tunisien (74 sélections, 25 buts) devrait rebondir en Arabie saoudite du côté d’Al-Qadsiah FC. Actuel 4e de la Saudi Pro League, le club basé à Khobar s’est affirmé comme l’un des projets les plus ambitieux du championnat. Avec un budget impressionnant (83 M€ dépensés lors du dernier mercato), Al-Qadsiah a attiré des noms bien connus en Europe : Nacho Fernandez (Real Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (ex-ASSE), Cameron Puertas (Union SG) ou encore Koen Casteels (Wolfsburg).

Dans ce contexte, l’arrivée de Khazri s’apparente à un choix stratégique. Le club saoudien souhaite étoffer son effectif avec de l’expérience offensive, tandis que le joueur cherche un ultime défi dans une ligue en pleine croissance. Même si son influence s’est amoindrie ces dernières saisons, son intelligence de jeu et son expérience pourraient encore peser.

Un dernier rebond pour un joueur au parcours contrasté

Pour Wahbi Khazri, ce départ vers le Moyen-Orient pourrait bien constituer le dernier chapitre d’une carrière aussi riche qu’inégale. Passé par Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes et bien sûr Saint-Étienne, le natif d’Ajaccio a toujours su faire parler sa grinta sur le terrain. Buteur des Verts et cadre des Aigles de Carthage pendant plusieurs années, il laisse un souvenir contrasté, entre éclats de génie et périodes d’irrégularité.

Avec ce probable départ à Al-Qadsiah, "Wab" retrouvera un ex-Stéphanois en la personne d’Aubameyang. Un clin d’œil nostalgique pour les supporters stéphanois, qui n’ont pas oublié l’empreinte laissée par Khazri à l’ASSE, notamment lors de la saison 2018-2019 (13 buts en L1).

Le football saoudien attire de plus en plus de noms en fin de carrière. Et Wahbi Khazri semble bien parti pour rejoindre cette vague, avec l’envie de ne pas finir sur un échec. Reste à voir s’il parviendra à faire vibrer le public saoudien comme il a pu le faire dans le passé en Ligue 1.