Le Red Star ne portera pas tout à fait son maillot habituel contre l’ASSE, samedi soir. Le club de Saint-Ouen a prévu un hommage à une figure de son histoire, dont le nom reste associé à la Coupe du monde : Jules Rimet.

Le déplacement de l’ASSE au stade Bauer aura aussi une dimension historique. Pour cette rencontre de la neuvième journée de Ligue 2, programmée samedi 17 octobre à 20 heures, les joueurs du Red Star porteront un écusson consacré à Jules Rimet.

Le club a dévoilé jeudi les images de cette tenue. Sur le maillot à bandes vertes et blanches, un portrait de son fondateur apparaît devant une étoile rouge, au-dessus de son nom. Cet hommage intervient soixante-dix ans après sa disparition, en octobre 1956.

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Un écusson spécial face à l’ASSE

Le Red Star a choisi la réception des Stéphanois pour entretenir la mémoire de celui qui a participé à sa création, en 1897. Dans sa présentation du maillot hommage à Jules Rimet, le club rappelle la place du dirigeant dans son histoire. Dès l’origine, son projet ne se limitait pas à la compétition : il accordait aussi au sport un rôle social et éducatif.

Sur ses réseaux sociaux, le Red Star explique vouloir « faire vivre une nouvelle fois sa mémoire et rappeler le lien indéfectible qui l’unit à son fondateur ». Les joueurs audoniens afficheront donc ce portrait pendant la rencontre contre les Verts. Un rappel de l’histoire du club sur une tenue que les supporters pourront découvrir sur la pelouse de Bauer.

Jules Rimet, du Red Star à la Coupe du monde

Son nom dépasse largement Saint-Ouen. Après le Red Star, Jules Rimet a présidé la Fédération française de football, puis la FIFA de 1921 à 1954. Trente-trois années durant lesquelles il a défendu la création d’une compétition mondiale entre sélections.

Le projet a abouti à la première Coupe du monde, organisée en Uruguay en 1930. Le trophée a ensuite pris son nom en 1946, pour saluer son rôle dans la naissance et le développement du tournoi. La FIFA retrace ce parcours de Jules Rimet, de ses premiers engagements dans le football français jusqu’à la compétition internationale. Samedi, c’est bien à son fondateur que le Red Star rendra hommage face à l’ASSE.