Humiliés à Brest, les Verts sont derniers de Ligue 1. Plus tôt dans la semaine, l’ASSE s’est renforcée de deux nouvelles têtes. Assez pour redresser la barre ? Retour sur la semaine des Verts.

Lundi 26 Août

Muhammad Cham vers l’ASSE ?

C’est une information qui a fuité hier soir lors de la rencontre entre l’ASSE et le HAC. En effet, le 10sport annonçait que « L’ASSE se retrouve dans une drôle de situation à quelques jours de la fin du mercato estival. Les Verts viennent de terminer des discussions avec le Clermont Foot Auvergne. Les deux clubs ont quitté la table des négociations avec un accord pour le transfert d’un joueur clermontois. Un montant d’environ 5 millions d’euros a été convenu pour Muhammed Cham, milieu très offensif de 24 ans, qui dispose d’un bon de sortie. Mais le souci, c’est que l’international autrichien a d’autres intentions que de poser ses valises dans le Forez… »

Le joueur, poussé par son entourage, a rejoint la Turquie alors que le Clermont foot n’a pas d’accord avec le club de Trabzonspor. Aussi, le joueur a été photographié à plusieurs reprises avec des écharpes du club turc (voir la photo ci-dessous). Seulement, la situation semble bloqué, et ce, depuis plusieurs jours. En effet, selon les informations de Space CF63 (confirmé également par Saber Desfarges, journaliste à TF1), les agents de Cham mettraient la pression pour qu’il rejoigne la Turquie. Un deal semble t-il plus intéressant, seulement Clermont et Trabzonspor n’ont pas d’accord et peine à en trouver un. D’ailleurs, les représentants du joueur mettent la pression sur les deux clubs afin d’accélérer les négociations.

🚨💣 | 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗠𝗨𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗗 𝗖𝗛𝗔𝗠

Après l’information de @le10sport et @AlexisBernard10, nous avons voulu vérifier de notre côté (auprès d’une source fiable) l’information. – Le Clermont Foot à UN ACCORD avec l’ASSE

– Le Clermont Foot N’A PAS D’ACCORD avec Trabzonsport… pic.twitter.com/ldzNmPOGnH — Space CF63 (@SpaceCf63) August 25, 2024

Placé à l’affut, l’ASSE pourrait-elle profiter de cet imbroglio ? L’option reste crédible, d’autant que l’avenir du joueur ne s’écrira pas en Auvergne ! Pour rappel, l’international autrichien sort d’une belle saison (8 buts et 4 passes décisives) avec son équipe de Clermont relégué en ligue 2 (18e et lanterne rouge).

Mardi 27 Août

L’ASSE veut un milieu de Championship

Le board stéphanois veut se renforcer à deux postes en priorité : celui de buteur et de milieu récupérateur. Plusieurs noms fuitent depuis quelques jours et cela risque de ne pas arrêter tant que le club n’a pas bouclé l’arrivée d’un joueur. Ces derniers jours, Diambou (Salzbourg), Abdul Samed (Lens), Spierings (Lens), ou encore Juric (Valladolid) sont sortis dans la presse. Un nouveau provient cette fois d’Angleterre.

Selon Foot Mercato les Verts fonce sur un nouveau jeune joueur : « Les Verts ont jeté leur dévolu sur Pierre Ekwah et apprécient tout particulièrement le profil du joueur. Ce milieu de terrain défensif tricolore de 22 ans est parti très jeune en Angleterre. Passé par les équipes de Chelsea U18 et de West Ham U21, le natif de Massy s’est révélé du côté de Sunderland en Championship.

Auteur de 40 matches l’an passé avec les Blacks Cats en championnat, il a marqué à 5 reprises et délivré 2 passes décisives. Formé au poste de milieu défensif, ce gaucher élégant d’1m89 est aussi capable de dépanner en relayeur et se trouve être un redoutable tireur de coups franc. Le club anglais réclame entre 6 et 7 M€ pour libérer Pierre Ekwah. À suivre. ». Le mercato ferme ses portes vendredi soir. D’ici là, la semaine s’annonce très agitée pour l’ASSE qui souhaite également dégraisser. À commencer par Bouchouari, Briançon et Bentayg…

Mercredi 28 Août

Le Bayer Leverkusen offre 10 millions d’euros pour Mathis Amougou

C’est une information qui est tombée ce mardi soir, le Bayer Leverkusen a envoyé une offre de 10 millions d’euros à l’ASSE pour s’attacher les services du prodige stéphanois. Un dossier qui sonne comme un premier test sur le projet Kilmer Sport qui donnera les tendances de ce projet dit « à long terme ». Mathis Amougou, le joyau du centre de formation de l’ASSE est un des joueurs les plus attendus du centre. Annoncé comme un crack, il n’a finalement pas forcément eux de temps de jeu la saison dernière. En effet, il n’a disputé qu’une rencontre en L2 contre Laval en janvier pendant la CAN. Il s’est ensuite contenté de matchs en réserve et en équipe nationale avec l’équipe de France U18 et U19.

Une situation qu’a justifiée Dall’Oglio en conférence de presse : « La saison dernière, il a eu une saison très très chargée, entre venir intégrer les professionnels à 17 ans, aller faire des matchs internationaux, partir faire la Coupe du Monde des U17, passer le bac, être sollicité un petit peu à droite et à gauche. Ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur. Donc, la saison dernière, il s’entraînait régulièrement avec nous. Mais là, j’ai senti un garçon libéré, en fait. Libéré déjà du bac, libéré de pas mal de contraintes et donc plus disponible pour jouer avec le groupe sur le terrain. Et j’ai senti qu’il avait plus de maturité maintenant dans son jeu. »

Un temps de jeu croissant

Seulement, depuis son retour de l’Euro U19 (où il était surclassé avec l’équipe de France), il a la pleine confiance de son staff. Il est d’ailleurs parmi les quatre seuls joueurs qui ont joué l’intégralité des deux rencontres de L1 (avec Larsonneur, Batubinsika et Abdelhamid). Une donne qui risque de se prolonger au regard des prestations fournies par le joueur. Arrivé en juin dernier au lendemain de l’accession en ligue 1, Kilmer Sport termine son troisième mois à la tête de l’ASSE. Alors que le mercato sonne comme un premier test sur les ambitions et le crédit du projet, le dossier Amougou va donner une réelle tendance entre le discours et les actes. En effet, le club n’est plus en nécessité de vendre et compte bien offrir un projet stable, sérieux qui se construit sur le long terme.

À plusieurs reprises, le board a affirmé vouloir créer de la valeur marchande et le recrutement va dans ce sens (Davitashvili, Old, Boakye, Miladinovic…). Néanmoins, la promotion de plusieurs joueurs issus du centre de formation répond à cette problématique (Amougou, Aiki, Owusu, Nzuzi…). Ainsi, vendre Mathis Amougou après seulement deux rencontres disputées enverrait un message négatif à tout un projet et surtout au centre de formation. Des propos à tempérer toutefois puisque le souhait du joueur sera une donne à ne pas négliger dans ce dossier. La possibilité de voir le club être en désaccord avec le joueur sur la marche à suivre suite à cette offre existe !

Prolongation désirée pour Amougou à l’ASSE

Bien que l’offre puisse avoir rebattu les cartes, l’ASSE travaillait depuis plusieurs semaines sur une prolongation de son joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’idée était de lui offrir une revalorisation salariale en adéquation avec son rôle à venir au sein de l’effectif. Aussi, l’ASSE a clairement affirmé au joueur vouloir en faire une pièce maitresse de son projet à moyen terme. Mathis Amougou est en passe d’avoir le temps de jeu qu’il espérait depuis plusieurs mois, sera-t-il se montrer patient en prolongeant son avenir à l’ASSE ? Il est évident qu’il doit obtenir du temps de jeu en ligue 1 et y performer sur une saison minimum avant de pouvoir s’envoler vers des championnats plus huppés. Malgré cela, le Bayer Leverkusen qui joue la Ligue des champions reste un projet attrayant… de quoi lui faire tourner la tête ?

Jeudi 29 Août

Les Verts tiennent leur milieu de terrain

Les Verts veulent renforcer leur milieu de terrain. Si le jeune Amougou est la bonne surprise de cet été, l’ASSE veut muscler son entrejeu. Olivier Dall’Oglio compte de nombreux profils à ce poste. Notamment des joueurs qui pourraient quitter le Forez. Thomas Monconduit, Benjamin Bouchouari, Lamine Fomba ou encore Louis Mouton ne sont pas encore assurés de poursuivre l’aventure à l’AS Saint-Etienne. Le temps de jeu devrait être minime pour ces joueurs. D’autant plus avec une arrivée supplémentaire qui se profile. L’ASSE a longtemps prospecté au poste de milieu défensif. Plusieurs noms ont fuité dans la presse. Mady Camara, Mamady Diambou, Stanko Juric, ou encore Salis Abdul Samed. Ce dernier va s’engager à Sunderland. Effet domino, le jeune Pierre Ekwah se rapproche doucement du Forez… Explications.

Un numéro 6 attendu depuis deux mois

Selon nos informations, le natif de Massy, âgé de 22 ans, est en discussions avancées avec les dirigeants de l’ASSE. Foot Mercato nous informait récemment d’un intérêt des Verts pour ce jeune joueur. Nous pouvons aujourd’hui vous informer qu’un accord de principe a été trouvé avec Pierre Ekwah. Le joueur et l’ASSE sont tombés d’accord sur les contours du contrat qui l’attend à Saint-Etienne. Huss Fahmy doit à présent parvenir à trouver un terrain d’entente avec Sunderland. Les discussions avancent bien ces dernières heures. Pour autant, le deal n’est pas bouclé à l’instant T. Le joueur ne semble pas entrer dans les plans de Régis Le Bris, nouveau coach du club anglais.

Pierre Ekwah est un jeune talent français formé au FC Nantes. Alors qu’il n’était que U17, Chelsea n’avait pas hésité à investir 2 millions d’euros pour lui faire traverser la Manche. C’est finalement West Ham qui tentera de le lancer en 2021. Après plusieurs apparitions en U23, il rejoint Sunderland en janvier 2023. Il s’impose en Championship et apparait à 40 reprises dont 37 en tant que titulaire. Une progression intéressante dans un championnat reconnu pour son intensité. Le coéquipier d’Adil Aouchiche ne manque pas de prétendants cet été, notamment en Italie. Pour autant, l’ASSE tient la corde et pourrait finaliser l’opération dans les prochaines heures. En interne, on nous indique que plusieurs pistes sont également étudiées en parallèle. Le money-time est bel et bien lancé pour l’ASSE.

Vendredi 30 Août

L’ASSE recrute Pierre Ekwah

Nous vous l’annoncions en exclusivité jeudi du temps de midi, un accord entre l’ASSE et Pierre Ekwah avait été trouvé. Moins de 2 heures plus tard, Foot Mercato annonçait un accord total avec Sunderland pour un prêt du milieu de terrain. Le jeune français de 22 ans effectue son retour en France. Après une formation à Nantes, le milieu est parti à Chelsea puis a West Ham où il n’a joué qu’en équipe de jeunes. Il a découvert le monde professionnel avec Sunderland lors de la saison 2022-2023. Il a ensuite disputé 40 matchs la saison dernière et s’est imposé dans le club de Championship. Le joueur vient donc renforcer l’ASSE au milieu, reste à savoir comment il va être utilisé par ODO.

✍️ Milieu de terrain formé et révélé en Angleterre, Pierre Ekwah (22 ans) rejoint l’AS Saint-Étienne sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de @SunderlandAFC ! Bienvenue Pierre ! 💚👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2024

Pierre Ekwah : « Je suis fier de rejoindre l’ASSE, un très grand club, historique, qui vient tout juste de remonter dans l’élite avec l’objectif d’y rester. Je vais découvrir la Ligue 1 McDonald’s, un championnat qui m’a bercé plus jeune… Et puis il y aura le Chaudron. Je connais évidemment ce stade, mais je suis sûr qu’il faut le vivre pour le comprendre. »

Olivier Dall’Oglio (coach ASSE) : « Je suis très heureux de l’arrivée de Pierre, un jeune joueur, calme, capable de garder le ballon, malgré une activité intense. Il est très content de nous rejoindre, ce qui est aussi important. S’il met l’intensité qu’il faut, il a la qualité technique et la vision du jeu qui feront qu’il sera très vite adopté par le Peuple Vert ! »

Lucas Stassin, nouvel avant-centre de l’ASSE

Le mercato stéphanois touche à sa fin, après 8 recrues et 2 prolongations, le club s’est activé lors de ces dernières heures. L’ASSE qui souhaitait à tout prix un numéro 9 aura attendu le dernier jour du mercato estival. Après avoir tenté Mohamed Bamba, le club s’est heurté à des complications pour le buteur lorientais.

Lucas Stassin, jeune attaquant de 19 ans et international espoir Belge vient renforcer le front de l’attaque stéphanoise en provenance du @KVCWesterlo (Belgique) ! Il s’engage avec les Verts jusqu’en 2028 avec une option d’une saison supplémentaire ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 30, 2024

Le club s’est alors tourné vers Lucas Stassin. Le jeune buteur de Westerlo s’est distingué en ce début de saison. Il a inscrit 2 buts et 3 passes en 5 rencontres de championnat. Le club ligérien a rapidement trouvé un accord avec le club belge. Le montant de l’opération est estimé à moins de 10 millions d’euros, bonus compris. L’attaquant formé à Anderlecht va donc découvrir la Ligue 1 sous les couleurs vertes. C’est dans les derniers instants du mercato que l’ASSE vient d’officialiser l’arrivée de Lucas Stassin.

Lucas Stassin : « Je suis très content de rejoindre ce club mythique et très excité à l’idée de grandir ici. Je vais aussi découvrir un grand championnat, dans un stade incroyable, dont j’ai déjà tellement entendu parler. J’ai maintenant hâte de découvrir ces supporters de mes propres yeux. »

Olivier Dall’Oglio, coach de l’ASSE : « Lucas est un tout jeune joueur qui va nous apporter beaucoup d’activité sur le front de l’attaque. Il n’a pas beaucoup d’expérience mais par sa débauche d’énergie et ses prises en profondeur, il peut rapidement plaire au public stéphanois. On l’observe depuis un petit moment, il était convoité par d’autres clubs mais je suis très heureux que ce soit l’ASSE qui enregistre son arrivée. »

Samedi 31 Août

L’ASSE humiliée à Brest (4-0)

Dès la première minute, Brest obtient un coup franc qui termine dans la surface de Gauthier Larsonneur. Le gardien stéphanois, attentif, capte le ballon sans difficulté après une tête brestoise. Une nouvelle alerte survient à la deuxième minute : une incursion brestoise se conclut par une frappe brestoise qui passe au-dessus de la transversale de Larsonneur. À la 7e minute, Madhi Camara inquiète à son tour le gardien stéphanois après une percée sur le côté gauche, mais son tir enroulé manque de précision pour tromper Larsonneur. Brest trouve trop facilement les espaces et impose une forte pression à Saint-Étienne, qui peine à garder le ballon.

👥 Le XI stéphanois pour #SB29ASSE ! Première en Vert pour Pierre Cornud, tandis qu’Ayman Aiki intègre aussi le onze de départ ! 👊💚 pic.twitter.com/2FOQ60vvwB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 31, 2024

À la 9e minute, suite à un corner brestois, le ballon est remis de la tête en cloche pour Camara qui trompe Larsonneur à bout portant. Brest mène 1-0. Les Verts semblent totalement désorientés, multipliant les pertes de balle et offrant ainsi des occasions dangereuses à leurs adversaires. À la 20e minute, un excellent centre de Cornu n’est pas repris par l’attaque stéphanoise, mais cette action montre tout le potentiel du nouveau latéral gauche de Saint-Étienne, capable de centres tranchants et précis.

Les Verts sans solutions

À la 30e minute, sur un centre brestois, Lamine Fomba touche le ballon de la main, provoquant un penalty pour Brest. Del Castillo le transforme, portant le score à 2-0 pour les Bretons après une demi-heure de jeu. Peu après, une situation litigieuse dans la surface brestoise voit Sissoko percuté et tomber, mais l’arbitre ne bronche pas, à juste titre.

Bien lancé par Amougou, Cafaro parvient à centrer, mais la frappe d’Aiki passe largement au-dessus des buts brestois. Juste avant la mi-temps, à la 45e minute, une autre décision litigieuse intervient lorsque Amougou semble toucher le ballon de la main. Cependant, le VAR montre que le ballon a d’abord touché le genou du jeune stéphanois avant de finir sur son bras. Ouf de soulagement pour les Verts qui rentrent aux vestiaires sur ce score de 2-0 pour Brest.

La deuxième mi-temps débute comme la première s’était terminée, avec Brest exerçant une forte pression sur le but stéphanois. Dès les premiers instants, Maçon effectue un joli débordement côté droit et parvient à centrer, mais aucun joueur de Saint-Étienne n’est présent pour reprendre l’offrande. À la 54e minute, Saint-Étienne échappe de justesse à une situation périlleuse : Lamine Fomba, auteur d’une faute au milieu de terrain, frôle l’expulsion après une faute d’anti-jeu. L’arbitre, conscient des conséquences, décide finalement de ne pas sortir un second carton jaune.

Une deuxième période cauchemardesque pour l’ASSE

Saint-Étienne subit énormément et peine à se montrer dangereux, tandis que Brest profite de contres et de coups de pied arrêtés pour porter le danger devant le but stéphanois. Les Verts souffrent et, à la 60e minute, le constat est alarmant : Saint-Étienne a tiré cinq fois au but, sans cadrer aucune tentative. À l’heure de jeu, un geste d’énervement de Jordan Amavi dans la surface brestoise aurait pu lui coûter cher. Après une chute, il lance ses chaussures en direction de Sissoko. Cependant, le VAR n’intervient pas, et Amavi échappe au carton rouge.

À 20 minutes de la fin, les Verts commencent enfin à se montrer plus pressants, se créant quelques opportunités devant le but brestois. Le passage en 4-4-2, avec l’entrée d’Ibrahima Wadji en attaque, semble avoir apporté plus de densité offensive. Aïmen Moueffek, qui a remplacé Lamine Fomba dont la performance a été exécrable, apporte plus de caractère au milieu de terrain. A la 77e, une main involontaire de Wadji offre un coup franc bien placé à Brest. La frappe est à ras de terre, Larsonneur ne parvient pas à la maîtriser, et Ajorque est à l’affût pour pousser le ballon au fond des filets, portant le score à 3-0.

Le calvaire se poursuit à la 81e minute : sur un centre brestois, Pierre Cornud provoque un penalty. Kenny Lala le transforme, scellant le sort du match avec un score final de 4-0 en faveur de Brest.