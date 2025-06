Pilier de la grande équipe des années 70, Christian Lopez reste un observateur attentif et passionné de l’AS Saint-Étienne. Dans une interview accordée au magazine Tribune Verte, l’ancien défenseur central de l'ASSE ne cache pas sa déception face à la situation actuelle du club.

Christian Lopez n’a rien perdu de son attachement au club. À 72 ans, il continue de suivre les résultats stéphanois avec assiduité, mais non sans peine : « Lorsqu’on a autant été attaché à un club comme l’ASSE, il est impossible de ne plus le suivre très régulièrement. (...) Je le fais pour tous les matches que je regarde, je suis une vingtaine de minutes et je change de chaîne. Ça me déprime. »

La descente en Ligue 2 a laissé des traces chez l’ancien Vert, qui ne pensait pas revoir le club retomber aussi bas après une remontée et un rachat présenté comme ambitieux. « Franchement, je ne m’attendais pas à voir l’ASSE se battre pour ne pas descendre... et finalement descendre. »

Des doutes sur la vision du projet

L’ex-international ne remet pas en cause les intentions de la nouvelle direction, mais s’interroge sur la manière : « J’ai lu dans la presse un entretien du nouveau propriétaire qui expliquait que peu importe où l’ASSE soit, en Ligue 1 ou en Ligue 2, elle jouerait tout de même. J’ai vraiment tiqué lorsque j’ai vu cette phrase. »

Et d’ajouter : « Je pense que nous sommes très nombreux à avoir réagi de la même manière. »

L’héritage de 1976 toujours vivant à l'ASSE

Présent à Geoffroy-Guichard ces derniers mois, Christian Lopez mesure à quel point l’épopée de 1976 reste gravée dans les mémoires : « Nous sommes revenus deux fois à Geoffroy-Guichard et je vous garantis que l’occasion de revoir nos visages, ça cause de l’émotion chez les supporters. »

Cette reconnaissance populaire ne l’empêche pas de pointer un manque de lien entre le club actuel et ses glorieux anciens : « Ce que je constate, c’est qu’il y a un vrai intérêt pour l’ASSE, pour ce que ce club a représenté. Même si on me parle moins du foot que de l’époque, ça fait plaisir. »

Christian Lopez ne se veut ni moralisateur ni donneur de leçons. Mais ses mots, empreints de lucidité et d’amour pour le maillot vert, sonnent comme un rappel à l’ordre : « La seule place de l’ASSE, c’est en Ligue 1. » Et difficile de lui donner tort.