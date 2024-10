Claude Puel, que l'on aime ou pas, a osé mettre en avant la jeune garde verte issue du centre de formation. Facilitée par le niveau très au-dessus de la moyenne des joyaux Saliba et Fofana, cette politique en faveur des jeunes a permis à l'ASSE de performer, mais également de se sauver financièrement. Résultat : Saliba et Fofana, appelés par Didier Deschamps en équipe de France, pourraient bien constituer le duo de centraux des Bleus pour les années à venir. Claude Puel, dans le Dauphiné Libéré, revient sur l'un de ces jeunes qu'il a propulsés...

L’AS Saint-Étienne a longtemps été un vivier de jeunes talents, et l’émergence de William Saliba et Wesley Fofana en est un parfait exemple. Deux défenseurs centraux, véritables joyaux du centre de formation stéphanois, qui ont rapidement attiré l'attention des plus grands clubs européens. Si leur talent était indéniable, c’est sous l'impulsion de Claude Puel qu'ils ont véritablement franchi un cap.

Lorsque Claude Puel prend les rênes de l'ASSE en octobre 2019, le club traverse une période plus que délicate. Puel, connu pour sa capacité à développer les jeunes joueurs, comprend rapidement le potentiel de Saliba et Fofana. Dès son arrivée, il mise sur eux pour redresser la défense des Verts et donner de la stabilité à l’équipe.

Saliba, le diamant précoce, et Fofana, l'homme pressé !

William Saliba, alors âgé de seulement 18 ans, avait déjà montré des qualités prometteuses au sein de la défense stéphanoise. Mais c'est sous Puel qu'il prend une nouvelle dimension. Le coach le fait rapidement évoluer en défense centrale. Il lui offre la régularité et la confiance nécessaire pour s’imposer à l'ASSE. Saliba devient un pilier de l’équipe malgré son jeune âge, impressionnant par sa sérénité, sa relance propre et son impact physique.

Si Saliba s’est révélé avant l’arrivée de Claude Puel, Wesley Fofana doit son ascension à ce dernier. Lorsque Puel arrive, Fofana n’a encore que peu de temps de jeu en équipe première. Toutefois, le technicien voit en lui un joueur capable de rapidement s’imposer. En lui offrant des titularisations régulières, Puel le propulse sur le devant de la scène.

"J'étais persuadé qu’il fallait construire l’équipe autour de lui"

En quelques mois, Fofana devient l’un des jeunes défenseurs les plus surveillés de Ligue 1. Sa capacité à lire le jeu, son jeu aérien et sa maturité impressionnent en France comme à l'étranger. Après une saison éclatante, Leicester City sort le chéquier et s’attache ses services pour un montant de 35 millions d’euros en 2020. Là encore, Puel a joué un rôle déterminant dans cette progression. Il témoigne dans le Dauphiné Libéré en réaction au retour de Wesley Fofana dans le groupe de Didier Deschamps pour les rencontres contre l'Israël et la Belgique :

"Wesley est un athlète hors pair. J'ai été convaincu par son potentiel énorme. Même si le vestiaire avait pu être refroidi par quelques étourderies, je lui ai donné du temps de jeu pour qu’il puisse s’aguerrir. Il devait encore progresser techniquement, mais il avait déjà cette puissance et cette vitesse qui en font un défenseur énorme. J'étais persuadé qu’il fallait construire l’équipe autour de ce jeune, mais son transfert précoce et juteux à Leicester, qui était vital pour la santé financière de l'ASSE, ne m'en a pas laissé le temps.

J'ai pu constater son évolution positive en Premier League, notamment dans sa compréhension du poste au très haut niveau. Je me souviens de la paire qu'il formait avec William Saliba. Je me rappelle un de leurs premiers matches contre Monaco. Ils avaient été énormes. Ce sont deux joueurs complémentaires. Wesley est plus dans l’intervention, dur sur l’homme. William est plus posé et fort tactiquement."