Encore en lice pour une qualification en playoffs, les U19 de l'ASSE de Frédéric Dugand ont fait le nécessaire ce dimanche matin à L’Étrat en s’imposant face à Colomiers sur le score de 1-0. En vidéo le très joli but de Sonny Yvars.

Portés par une belle série de quatre victoires consécutives, les U19 Nationaux abordent cette rencontre avec l’ambition de poursuivre sur leur lancée, dans l’optique d’accrocher une place en playoffs, accessible en terminant en tête de leur groupe. Face à Colomiers, actuellement 9e, les Verts se montrent offensifs dès le coup d’envoi. Très actif sur le flanc gauche, Medhy Lutin Zidee multiplie les centres dangereux, sans toutefois parvenir à faire la différence avant la pause. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Au retour des vestiaires, l’entraîneur stéphanois procède à plusieurs changements afin de gérer les temps de jeu des joueurs revenant de blessure. Fodé Camara et Medhy Lutin Zidee laissent ainsi leur place à Farès Ben Rahem et Yanis Mimoun. Plus menaçants en seconde période, les joueurs de Colomiers compliquent la tâche des Verts. Mais les Stéphanois, fidèles à leurs valeurs collectives, finissent par faire la différence : entré en jeu un peu plus tôt, Sonny Yvars débloque la situation en inscrivant le seul but de la rencontre à la 75e minute (ASSE 1-0 Colomiers).

Les Verts maîtrisent la fin du match et conservent leur avantage, une victoire qui leur permet de grimper à la deuxième place du classement, profitant du match nul de Marseille.

Dugand (ASSE) réagit et apprécie

Il n’y a pas de petite victoire surtout quand on est dans une course pour aller chercher les playoffs. Je trouve qu'on fait une bonne première période où on a des occasions, on fait des choses plutôt intéressantes et une deuxième plus poussive, plus difficile dans les ressorties de balle. Je pense que si ça s’est passé comme ça, c’est lié à la qualité de Colomiers. C'est une équipe qui m'a agréablement surpris dans les ressorties de balle, les intentions de jeu et ça nous a posé des difficultés. On a quand même bien réagi parce qu'on marque dans nos temps faibles, finalement. Ça veut dire que notre équipe a du caractère, a commenté Frédéric Dugand après le match.