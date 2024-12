L’ASSE a clôturé son année 2024 par une débâcle face à Marseille a domicile en Coupe de France. Le club stéphanois a été éliminé dès son entrée en lice dans la compétition. Une large défaite 4-0 face à des marseillais en supériorité numérique pendant 70 minutes. Ibrahim Sissoko a été expulsé à la 20ème. Il manquera le début d’année 2025 et ne sera pas le seul Vert à être suspendu prochainement.

L’ASSE s’apprête à reprendre le chemin de la Ligue 1. Les Verts reçoivent Reims samedi prochain à 17h pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Ce match marquera les débuts du nouvel entraîneur stéphanois, Eirik Horneland.

Les offensifs de l’ASSE voient rouge

Cette saison, l’ASSE a écopé de 2 cartons rouges en 16 matchs disputés. Ces 2 sanctions ont visé des éléments offensifs de l’effectif stéphanois. Mathieu Cafaro a été expulsé à Rennes après avoir dévié de la main une frappe. L’ailier stéphanois avait alors concédé un pénalty à 0-0 et laissé ses partenaires à 10. Saint-Etienne avait alors perdu 5-0 en Bretagne.

Trois semaines plus tard, Ibrahim Sissoko a écopé du second carton rouge distribué à un stéphanois cette saison. L’attaquant malien s’est rendu coupable d’un coup de coude sur Léonardo Balerdi. Comme Mathieu Cafaro, l’ancien sochalien a laissé ses partenaires à 10 lorsque le score était de 0-0. Les Verts ont ensuite encaissé 4 buts et été éliminés de la Coupe de France par l’OM.

Sissoko et Abdelhamid bientôt suspendus

En plus de la perte de ses deux Kops pour les 2 prochaines rencontres à domicile, l’ASSE va être privée d’autres éléments. Si Ibrahim Sissoko va connaître sa sanction le mercredi 8 janvier, il ne va pas être le seul à écoper d’une suspension. Yunis Abdelhamid a été sanctionné d’un carton jaune face à l’OM.

La LFP va donc le sanctionner pour accumulation de cartons jaunes. Le défenseur marocain devrait être absent face à Nantes le 19 janvier prochain. Quant à Ibrahim Sissoko, il sera à minima absent face à Reims le samedi 4 janvier. Au vu du geste, il se pourrait qu’il écope de plusieurs matchs de suspension.