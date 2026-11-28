De son arrivée en janvier 2012 à son départ en 2016, Jonathan Brison a connu les belles années de l’ASSE sous Christophe Galtier. Invité de l’émission L’Invité du Kop, avec Laurent Hess et Darouiche Cham, l’ancien latéral gauche est revenu sur sa relation avec le technicien. L’occasion de livrer une savoureuse anecdote qui illustre le management de l’ancien entraîneur des Verts.

Une franchise appréciée par Jonathan Brison

Pablo Correa et Christophe Galtier. Deux entraîneurs ont particulièrement marqué la carrière de Jonathan Brison. Si le premier entretenait une relation presque paternelle avec lui à Nancy, le second avait adopté une approche différente dans le Forez.

« Ce que j’ai adoré avec Christophe Galtier, c’est que c’était toujours une relation d’homme à homme. »

Le défenseur, régulièrement confronté à la concurrence durant son passage à Saint-Étienne, appréciait de pouvoir échanger avec son entraîneur lorsqu’il ne comprenait pas certaines décisions.

« Mais il y avait une énorme franchise avec moi. Je me sentais écouté et en confiance, tout simplement. »

Quand Galtier frappe à la porte de sa chambre

Brison se souvient notamment d’une rencontre de Coupe de la Ligue. La veille du match, Christophe Galtier lui avait annoncé qu’il serait titulaire, sans avoir encore tranché sur le couloir qu’il occuperait. Finalement, à quatre heures du coup d’envoi, l’entraîneur est venu frapper à la porte de sa chambre pour lui annoncer qu’il ne débuterait pas.

Face à la déception de son joueur, Galtier avait alors eu des mots surprenants.

« Il m’a clairement dit : si tu veux m’insulter, tu peux m’insulter, il n’y a pas de souci. Mon éducation a fait que, bien évidemment, je ne l’ai pas insulté. »

Une méthode qui fait écho aux précédentes confidences de Brison sur son ancien entraîneur. Malgré ces moments difficiles, le défenseur souligne la capacité du technicien à remobiliser ses joueurs.

« Mais il a toujours su trouver les mots, me remotiver. Et puis il m’a fait rejouer après. »

Galtier voulait conserver Brison à l’ASSE

Victime d’une grave blessure à la cheville lors d’un match avec la réserve, quelques mois avant la fin de son contrat, Jonathan Brison aurait aimé prolonger son aventure stéphanoise.

« J’aurais aimé faire une dernière année. Je sentais que c’était la fin et que j’étais en train de décliner et que derrière ça poussait et que ça sentait vraiment la fin. Mais j’avais encore une année à donner. »

Christophe Galtier avait d’ailleurs plaidé sa cause auprès de la direction stéphanoise, sans succès. Brison avait finalement rejoint Niort avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle en 2018.